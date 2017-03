Vendée globe : Sébastien Destremeau n'a presque plus rien à manger !

Il est temps que le Vendée globe se termine pour Sébastien Destremeau ! Après 121 jours de mer, le dernier skipper encore en course n'a presque plus rien à manger. Il devrait arriver ce vendredi aux Sables-d'Olonne.

L'heure est aux restrictions pour Sébastien Destremeau, aux restrictions de nourriture ! Le dernier skipper du Vendée globe encore en course en est à plus de 121 jours de mer ce mercredi matin et il n'a presque plus rien à manger. Dans une vidéo publiée mardi, il raconte que, normalement, il faut trois bons repas par jours plus deux-trois goûter. Mais ça, c'est devenu impossible puisqu'il ne lui reste qu'une poignée de plats lyophilisés, quelques fruits secs et des fonds de sachets de pâtes et de riz.

Un paquet de pâtes sauvé des eaux

Il faut dire qu'il n'a pas eu de chance, une partie de ses réserves de nourriture a pris l'eau. Il a pu sauver un paquet de spaghettis qu'il conserve précieusement, au cas où la course durerait encore un peu plus longtemps. Sébastien Destremeau devrait en principe arriver vendredi aux Sables-d'Olonne.