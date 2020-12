Vendée Globe : Sébastien Simon abandonne

Sébastien Simon, originaire des Sables d'Olonne, en Vendée, a pris la décision ce vendredi matin : il abandonne le Vendée Globe. C'est suite à la collision, mercredi, entre son bateau et un objet flottant non identifié. Les dégâts sont trop importants. Il est impossible de les réparer seul.

Un nouvel abandon, dans le Vendée Globe 2020 : Sébastien Simon doit à son tour jeter l'éponge. La décision a été prise ce vendredi matin par le skipper sablais et son équipe à terre.

Mercredi matin, à 9h20 , le voilier Arkéa Paprec avait heurté un objet flottant non identifié. Ce choc avait entraîné des dégâts importants sur le foil tribord et son puits. Depuis, Sébastien Simon, aux prises notamment avec une voie d’eau, faisait route au nord pour sécuriser son bateau tout en travaillant avec son équipe afin de trouver les solutions pour réparer. Mais le navigateur a dû se rendre à l’évidence. Les réparations sont impossibles à réaliser seul. D'après son équipe, "elles nécessiteraient énormément de temps et des conditions très clémentes et ne peuvent garantir un niveau de sécurité suffisant avant d’entamer le tour de l’Antarctique".

Le skipper naviguait en 4ème position au moment du choc. Depuis trois jours, il n'arrivait pas à se résoudre à arrêter la course, mais il finalement dû prendre la décision d'abandonner.