VIDÉO - Vendée Globe : six mois après le naufrage de Kevin Escoffier, un nouveau bateau PRB en chantier

Le skipper Kevin Escoffier a découvert pour la première fois, cette semaine, son nouvel Imoca en Angleterre, six mois après le naufrage de son bateau dans l'océan Indien. Actuellement en construction, le sixième bateau du sponsor vendéen PRB devrait prendre le départ du Vendée Globe 2024.

"C'est la première fois que je vois le bateau, cela fait du bien." Plus de six mois après son naufrage dans les quarantièmes rugissants au sud de l'Afrique du Sud, le skipper Kevin Escoffier a découvert son nouvel Imoca, construit en Angleterre. Avec le sponsor PRB, il devrait prendre le départ du Vendée Globe 2024. "On avait décidé avec Jean-Jacques Laurent, le patron de PRB, avant le départ du Vendée Globe 2020, de continuer l'aventure, explique le skipper sauvé par Jean Le Cam dans l'océan Indien le 1er décembre 2020. Il fallait soit trouver un bateau existant, soit en construire un très rapidement."

L'Imoca de Kevin Escoffier construit en Angleterre

C'est en Angleterre que PRB et Escoffier ont trouvé leur bonheur. Une coque "conçue et construite pour un projet américain qui a avorté", raconte le skipper. Kevin Escoffier s'est rendu sur les chantiers de Jason Carrington à Hampshire près de Portsmouth pour la première fois en ce mois de juin.

Sponsor historique du Vendée Globe, PRB investit là dans son sixième bateau. Le premier rendez-vous, avant le Vendée Globe 2024, pourrait être La Route du Rhum, dès l'année prochaine.

Les bateaux PRB

1992 : PRB (1) Jean-Yves Hasselin

1996 : PRB (2) Isabelle Autissier

2000 : PRB (3) Michel Desjoyeaux

2006 : PRB (4) Vincent Riou

2008 : PRB (5) Vincent Riou

2021 : PRB (6) Kevin Escoffier