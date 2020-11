EN IMAGES - Suivez le départ de Maxime Sorel et Fabrice Amédéo pour le Vendée Globe

A 13 heures 02, c'est le départ de la 9ème édition du Vendée Globe depuis les Sables d'Olonne. 33 skippers s'élancent pour un tour du monde en solitaire sans escale et sans assistance. Le départ cette année est très encadré, le Village a été fermé depuis le confinement et le public ne peut pas s'amasser sur le chenal. France Bleu Mayenne est là pour vous faire vivre l'évènement ce dimanche 8 novembre. On suit plus particulièrement Maxime Sorel le breton qui est à bord du bateau VandB-Mayenne et également Fabrice Amédéo, natif de Château-Gontier-sur-Mayenne, à bord .

8H40. Maxime Sorel le skipper cancalais de VandB-Mayenne avant le départ des pontons

Maxime Sorel quelques minutes avant le départ des pontons aux Sables d'Olonne © Radio France - Gildas Menguy