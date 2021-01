Vendée Globe : une grosse tempête attendue, avec des rafales de vent à plus de 100 km/h

Le Vendée Globe va connaître ce week-end sa plus grosse tempête avec des vents à plus de 100 kmh et des creux de dix mètres.

Une grosse dépression est attendue ce samedi sur le golfe de Gascogne avec des vents pouvant souffler à plus de 100 km/h et une mer très formée avec des vagues de plus de dix mètres. "C'est l'une des plus grosses dépressions dans le golfe de Gascogne cet hiver" dit Christian Dumard, le "monsieur Météo" du Vendée Globe qui parle même de la plus grosse tempête depuis le début de la course.

Il y a deux bateaux dans la zone. Maxime Sorel (V and B Mayenne) va essayer d'arriver avant aux Sables-d'Olonne. Armel Tripon (L'Occitane en Provence) a décidé de jouer la prudence en allant se mettre en attente le long de la côte portugaise.