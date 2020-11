Vendée Globe : tous les skippers passeront un test Covid vendredi

Les 33 concurrents du Vendée Globe seront aux Sables d'Olonne vendredi pour passer un dernier test PCR avant le départ de la course dimanche. Ils ont déjà eu un test et une sérologie le 31 octobre. "On fait tout pour qu'ils partent sains et saufs" explique le docteur Jean-Yves Chauve, le médecin de la course. Si un concurrent est positif il ne part pas jusqu'au moment où il a un test positif sachant que la ligne de départ est ouverte jusqu'au 18 novembre.

Trois bulles de confinement

Les skippers sont confinés depuis une semaine, voire même 15 jours pour certains, aux Sables d'Olonne ou dans leur lieu de résidence habituelle. Pour les protéger de toute contamination, il y a trois bulles de confinement, une avec le skipper et sa famille, une deuxième avec le skipper remplaçant quand il y en a un et une troisième pour l'équipage. Le départ de la course autour du monde à la voile, en solitaire et sans escale, sera donné dimanche à 13h02.