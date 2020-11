Vendée Globe : une première pour le cancalais Maxime Sorel

Le départ (sans public) du 9è Vendée Globe sera donné ce dimanche des Sables d'Olonne. Maxime Sorel, un ingénieur de 33 ans, originaire de Cancale (Ille-et-Vilaine), participe pour la première fois à la mythique course autour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance.

Maxime Sorel à bord du bateau "V and B - Mayenne"

33 skippers, 27 hommes et 6 femmes, vont prendre le départ ce dimanche à 13h02 de la 9è édition du Vendée Globe. Un coup d'envoi donné des Sables d'Olonne mais qui se fera sans public en raison de la crise sanitaire. Maxime Sorel, un cancalais de 33 ans, participe pour la première fois à "l'Everest des mers", un tour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance. Il est à la barre du monocoque Imoca "V and B - Mayenne" .

"Je n'imaginais pas partir à 33 ans"

A 33 ans, Maxime Sorel s'est déjà fait remarquer au cours de plusieurs courses de renom comme la Transat Jacques Vabre ou le Fastnet. Ce trentenaire, qui a tiré ses premiers bords du côté de Port Mer à Cancale, a d'ailleurs commencé les courses au large en multi 50 avec le costarmoricain Pascal Quintin avant de partir en class 40. "Je ne pensais pas réaliser un Vendée Globe à cet âge là mais j'ai saisi l'occasion" raconte Maxime Sorel "on part sur un bateau de première génération qui date de 2007 avec l'objectif de finir. Moi j'ai jamais fait plus de 24 jours en mer . Ca va être une grande découverte".

Je suis conscient que je reviendrai différent -Maxime Sorel

Maxime Sorel au large des Sables d'Olonne © Radio France - Gildas Menguy

