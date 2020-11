Vendée Globe : visite du bateau de Miranda Merron, la navigatrice normande au départ de la course en solitaire

C'est l'une des six femmes à prendre le départ du Vendée Globe 2020 ce dimanche. Miranda Merron, 51 ans, participe pour la première fois à la course en solitaire, à bord de Campagne de France, un Imoca 60. Nous avons pu le visiter à Cherbourg, son port d'attache, avant qu'il rejoigne la Vendée.

C'est son premier Vendée Globe. Miranda Merron s'élancera le dimanche 8 novembre des Sables d'Olonne pour la course autour du monde en solitaire et sans escale. La navigatrice de 51 ans prend le départ à bord de Campagne de France, un Imoca 60 construit en 2006 en Nouvelle-Zélande pour le Suisse Dominique Wavre. Le voilier a son port d'attache à Cherbourg où nous avons donné rendez-vous à Miranda Merron pour une visite guidée.

Un bateau solide mais sans aile profilée

Le voilier est un monocoque. Il mesure 60 pieds, ce qui équivaut à environ 18 mètres de long. Il fait 5,50 mètres de large. Le mât atteint 28 mètres de haut. Le bateau pèse 8,5 tonnes. Il peut dépasser la vitesse de 25 noeuds, soit 50 km/heure.

Campagne de France n'a pas de foil, autrement dit une aile profilée qui lui permettrait d'avoir moins de contact avec l'eau et de prendre davantage de vitesse. "C'est un bateau très solide. Par contre, il n'a pas d'ailes comme une grande partie des Imoca maitenant. Il a des dérives droites qui évitent que le bateau aille de travers", explique Miranda Merron.

Une hélice et des panneaux solaires fournissent l'électricité

Comment fonctionne le bateau ? Miranda Merron nous amène à l'arrière pour nous montrer une hélice et quatre panneaux solaires sur le pont. "L'énergie à bord est produite par deux hydrogénérateurs. Il y en a deux au cas où l'un tomberait en panne. Les hydrogénérateurs sont alimentés en électricité par une hélice qui tourne dans l'eau avec la vitesse du bateau. Ca produit énormément d'électricité. Tant mieux car il y a pas mal de systèmes à faire fonctionner 24 heures sur 24, le pilote automatique notamment", détaille la skippeuse britanico-normande.

"La deuxième source d'énergie, ce sont ces panneaux solaires. Au pire, si plus rien ne marche, il y a une génératrice au diesel", poursuit Miranda Merron. L'Imoca 60 n'est pas assez rapide pour utiliser l'énergie du vent. "C'est très efficace sur des bateaux qui vont extrêmement vite", souligne-t-elle.

Le pilote automatique "n'a jamais froid"

La navigatrice dispose de six winches (sorte de treuil pour enrouler et dérouler une corde) pour hisser et gérer les voiles. Le tout est commandé depuis une sorte de grande manivelle surnommée "moulin à café". Lors d'une course en solitaire, Miranda Merron utilise beaucoup le pilote automatique. "On peut tenir un moment, mais lui est plus efficace parce qu'il n'a jamais froid. Il se moque des embruns et des tonnes d'eau qui tombent dessus. Il continue à barrer, alors que l'homme, ou la femme, finit par être fatigué", s'amuse-t-elle.

En course, Miranda Merron passe un grande partie de son temps dans la cabine devant la table à cartes. Elle peut ainsi consulter la météo et définir une stratégie de course. Elle dispose d'un téléphone satellite et peut envoyer des mails. Elle a aussi la VHF pour les communications. "C'est le centre névralgique", confie-t-elle. C'est aussi l'endroit où la navigatrice dort quelques heures par nuit. Elle a juste à étendre un matelas étanche. "Je peux me lever très facilement si une alarme se déclenche. J'ai tout sous la main", assure-t-elle.

La cuisine se résume à une bouilloire

Miranda Merron n'a pas le confort d'une cuisine dans son voilier. Elle doit se satisfaire d'un évier et d'une bouilloire pour chauffer de l'eau. Elle peut ainsi se faire un thé et préparer des repas lyophisés : "J'ouvre un sachet, je verse l'eau bouillante, je touille, je referme et j'attends 20 minutes. Et le diner est prêt". La skippeuse a assez de stock pour toute la durée de la course autour du monde en solitaire, soit environ 80 jours en mer.