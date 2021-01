Vendée Globe : Yannick Bestaven, Arcachon au coeur

Si la pandémie l’a privé de l’impressionnant bain de foule réservé au vainqueur, Yannick Bestaven a vécu un moment intense.

EN IMAGES - Vendée Globe : “J’ai l’impression de vivre un rêve", revivez l'arrivée de Yannick Bestaven.

"J'ai l'impression de vivre un rêve, d'halluciner. On passe de la solitude totale à cette fête, ces lumières, ces gens qui sont là. C'est un bonheur, je ne réalise pas encore ce qui se passe, je suis encore dans ma course alors que c'est terminé. C'est un rêve d'enfant qui se réalise."

J'ai crié de joie quand j'ai vu qu'il avait gagné, j'ai eu ma petite larme d'émotion. Pour en arriver là, je sais tout ce qu'il a fait. C'est juste génial. - Arnaud Boissières

80 jours de solitude avant de mettre pied à terre et d’être accueilli par son équipe technique et ses proches. Sa femme Isabelle, ses deux filles, Mona et Loïse, la cadette qui n’était pas née lorsque son père avait démâté sur le Vendée Globe 2008, sa mère et sa sœur qui habitent sur le Bassin d’Arcachon. Sur les pontons aussi, le papa, Pierre, qui avait pour raisons professionnelles amené la famille à Biganos. Et qui a, en quelque sorte, mis le gamin à l’eau.

"Je lui ai dis bravo, je l'ai félicité, je lui ai dit qu'il était un champion. Je suis très fier de cette victoire. C'est quelque chose qui est vraiment immense et qui est surprenant parce qu'on n'attendait pas ça."

Le sourire de Yannick Bestaven qui a retrouvé ses proches et la terre ferme. © Maxppp - Maxppp

Autres retrouvailles, attendues d'ici une dizaine de jours. Celles avec Arnaud Boissières. Les deux potes, se sont rencontrés à l’âge de 15 ans. Ils étaient moniteurs de voile. Aujourd’hui, ils ont fait de leur passion leur métier, et l’Arcachonnais est fier de voir celui qu’il surnomme "Yaya" décrocher le Graal.

"J'ai crié de joie quand j'ai vu qu'il avait gagné, j'ai eu ma petite larme d'émotion. Pour en arriver là, je sais tout ce qu'il a fait. C'est juste génial. On a échangé par message avant. Puis Jean-Marie Dauris qui est son homme de l'ombre et un ami d'Arcachon m'a envoyé des photos. J'ai reçu plein de photos de Yannick heureux et franchement ça me comble de bonheur."

De quoi alimenter les prochaines discussions autour d’un bon repas à Arcachon, du côté du Moulleau.