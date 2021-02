Yannick Bestaven revient à Arcachon pour la première fois depuis sa victoire au Vendée Globe

L'enfant prodigue Yannick Bestaven est de retour chez lui à Arcachon, là où il a presque tout appris sur la voile, après sa victoire lors du Vendée Globe 2020-2021 en 80 jours, 13 heures 59 minutes et 46 secondes ! Il a passé sa jeunesse à Biganos en compagnie de son ami d'enfance Arnaud Boissières, autre skippeur arcachonnais engagé sur le Vendée Globe cette année. Yannick Bestaven a été reçu et honoré par le maire Yves Foulon qui lui a remis un livre de la ville et un sablier avec du sable d'Arcachon, ce vendredi.

Yannick Bestaven était très heureux de retrouver sa terre d'adoption : "Je suis venu me reposer sur le Bassin avec ma famille et mes filles. Ce sont vraiment de bons moments que je savoure. Le Bassin, quel bel endroit ! J'en parle partout où je passe !" Dans la rue, certains regards se posent sur lui. "C'est le navigateur du Vendée Globe, on l'a vu à la télé !", lance Alain à ses fils, avant de se demander : "Mais il s'appelle comment déjà ?" À quelques mètres, Jacques est caustique et, armé de son regard espiègle, il s'interroge "Mais où est la mariée ?" en pointant le navigateur endimanchée qui patiente devant l'hôtel de ville.

Yannick Bestaven et le jeune Anton. © Radio France - Yvan Plantey

Le jeune Anton attend patiemment son tour. Il veut une photo avec celui qu'il voyait "tous les soirs à la télévision". Le cliché est pris et Yannick Bestaven fait un heureux de plus. "On a emmené les Français avec nous à bord dans nos bateaux et je trouve ça important, presque plus que le résultat sportif", relève le navigateur qui veut, à l'avenir, créer un centre d'entraînement qui pourrait profiter à toute la région.