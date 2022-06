Vendée : la course de voile Vendée Arctique "neutralisée" à cause des conditions climatiques

La course Vendée Arctique est "neutralisée" à cause des conditions climatiques. C'est l'annonce de la direction de la course très tôt ce vendredi matin, les skippers devront tous s'arrêter au Sud-Est de l'Islande.

Après un changement de parcours, la course Vendée Arctique est finalement "neutralisée". C'est la direction de la course qui a annoncé cette décision tôt ce vendredi matin. Un choix motivé par des conditions météorologiques très difficiles pour les skippers qui étaient en tête, à cause d'une violente dépression atmosphérique sur leur trajet.

Priorité à la sécurité

Une décision évidente pour les organisateurs qui veulent absolument protéger les 25 skippers engagés. "Notre devoir a toujours été d’assurer la sécurité des marins et de se prémunir de tous les risques éventuels, explique Alain Leboeuf, Président de la SAEM Vendée et du Département de la Vendée. L’évolution de la situation météorologique à laquelle fait face la flotte nous oblige, conjointement avec la direction de course et notre expert météorologue, à prendre des décisions fortes."

"On attend du vent fort de 35 à 40 nœuds fichier, _donc des rafales à plus de 50 nœuds_, indique le directeur de la course, Francis Le Goff. Dans un souci de fair-play et d’équité, nous avons donc décidé, que les skippers puissent s’abriter dès qu’ils auront passé la porte située au Sud-Est de l’Islande."

Au niveau de cet arrêt, les temps de course seront enregistrés avant que les skippers se mettent à l'abri. Des discussions sont ouvertes avec des ports voisins pour que les monocoques puissent être protégés de la météo. "La course reprendra ensuite selon des modalités que nous sommes en train de définir", abonde Francis Le Goff.