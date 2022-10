VIDÉO - Antoine Cornic prépare le Vendée Globe en passant par la Route du Rhum

Quelques jours après le baptême du bateau Maitre CoQ V barré par son très médiatique voisin de quai Yannick Bestaven, Antoine

ⓘ Publicité

A 42 ans, Antoine Cornic prépare son plus grand défi de marin. Le Vendée Globe 2024 , le Graal de la course au large de tous les loups solitaires. Le Rétais s'est lancé dans un nouveau projet, avec un bateau (ex-Spirit of Canada) qu'il barre depuis deux ans maintenant. Ebac (literie) est toujours sponsor de Cornic mais cohabite désormais avec Human immobilier, nouveau partenaire principal. Le Directeur Général du groupe, Benjamin Salah, était d'ailleurs présent ce mercredi en fin de journée à La Rochelle pour l'inauguration du monocoque.

Ca reste une course tellement mythique et incroyable

Horaires de marées obligent, Antoine Cornic a quitté le bassin des Chalutiers peu avant 14h30 ce mercredi pour naviguer un peu au large après un intense chantier d'été. L'occasion de tester les nouvelles voiles (la grande est arrivée il y a deux jours), l'électronique, ou encore les connexions satellite. D'ailleurs, "Human-Ebac" ne devrait revoir souvent les quais du port de La Rochelle ces deux prochaines semaines. La préparation va s'accélérer avec une phase d'entrainement intensive, avant de charger les derniers sacs et rejoindre Saint-Malo pour le départ de la Route du Rhum le 6 novembre (arrivée en Guadeloupe).

Le Rhum sera la première des courses programmées pour le team Human jusqu'à l'objectif suprême: le Vendée Globe en novembre 2024. Le Graal de la course au large pour tous les loups solitaires. Un rêve d'enfant pour Antoine Cornic. "Ca reste une course tellement mythique et incroyable. La chose que j'appréhende, c'est comment je vais rentrer et me comporter au retour. Est-ce que je vais être vraiment un ours et avoir envie de communiquer sur ce qui s'est passé en mer ? Je ne sais pas. C'est la découverte complète. J'aime être tout seul en mer et longtemps, donc c'est une course qui me correspond en terme de durée... On me pose déjà la question : est-ce que tu vas repartir pour un deuxième Vendée ? Je ne sais pas, je n'ai même pas fait le premier. Oui j'appréhende surtout le retour".

loading

Human immobilier

Acteur majeur et indépendant de l’immobilier en France (520 agences en France et 2.500 collaborateurs), Human immobilier a décidé de soutenir des sportifs et clubs d’exception dont le groupe partage les valeurs. Partenaire majeur de l’UBB Rugby depuis cinq ans, Human a associé récemment son nom au World Padel Tour et tout récemment au Limoges CSP (basket). Le groupe a donc décidé d’aller plus loin en entrant dans le monde de la voile et de la course au large. En s'associant à Antoine Cornic, qualifié de "skipper atypique".

loading

Une association qui va permettre au marin rétais de réaliser son rêve : faire le Vendée Globe. "Comme tous nos partenariats sportifs, ça a été une rencontre sur l'ADN de l'humanité, des valeurs de transmission, de partage, de prise de risques aussi", justifie Robin Haziza, en charge du développement des partenariats sportifs pour le groupe. Donc, c'est naturellement qu'on avait envie d'accompagner Antoine dans ce magnifique rêve". Le groupe immobilier va évidemment y trouver son compte. "La course au large, le Vendée Globe en tête, est une magnifique vitrine. C'est aussi une manière différente de se positionner sur le partenariat sportif".