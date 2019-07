VIDEO - Beijaflore ouvre son compteur de victoires

La Team Beijaflore a frappé fort en remportant ce mercredi le Raid Côtier de Jullouville. Beijaflore reste leader du Tour Voile et prend des précieux points à ses deux concurrents les plus proches, Cheminées Poujoulat et Team Réseau Ixio - Toulon Provence Méditerranée.

Jullouville-les-Pins, Jullouville, France

Les 23 Diam 24od en lice dans le Tour Voile 2019 ont pris part ce mercredi au deuxième des cinq Raids Côtiers au programme. Au départ et à l’arrivée de Jullouville, les concurrents ont bataillé le long des côtes normandes dans un vent faible et un courant significatif, tout en devant négocier au mieux les effets de site, notamment au niveau de Granville. Le vainqueur du jour est inédit dans cette 42e édition, mais loin d’être inattendu…

- Jean-Marie LIOT / ASO

Beijaflore met tout le monde d’accord

En tête avec un point d’avance sur Cheminées Poujoulat, Team Beijaflore n’avait pas encore remporté une journée de course. C’est désormais chose faite. Avec sa composition spéciale Raid (Valentin Bellet, Guillaume Pirouelle et Julien Villion), le leader du Tour a enfoncé le clou, remportant la course du jour avec une avance confortable sur tous ses poursuivants, dont ses deux principaux concurrents au Classement Général qui ont toutefois limité la casse : Cheminées Poujoulat 5e , Team Réseau Ixio - Toulon Provence Méditerranée, 6 e .

Photo finish pour la 2e place

Derrière, la lutte pour la 2e place a été intense entre deux teams qui n’avaient pas encore obtenu des résultats à la hauteur de leurs espérances depuis le début du Tour. Cette sixième journée ne manquera pas de leur redonner confiance. C’est finalement EFG Private Bank Monaco (Pierre Pennec, Hussain Al Jabri, Corentin Horeau) qui a coiffé sur le poteau l’éclectique équipage de Pink Lady - Pays de l’Or - Sud de France (Gabriel Skoczek, Jacopo Rizzi, Lucas Chatonnier). EFG Private Bank Monaco entre dans le Top 5 au Classement Général, tandis que Pink Lady se rapproche de son objectif de Top 10. On note aussi aujourd’hui les performances intéressantes de Renaissance Services (4e ), Batistyl - Habitat (7e ) et Helvetia Blue by Normandy Elite Team (8e ).