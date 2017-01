VIDEO | Carnet de bord de Bernard Stamm sur le Trophée Jules Verne N°3

Déjà à mi-parcours du tour du monde en à peine 20 jours de navigation, IDEC SPORT, le trimaran skippé par Francis Joyon est en avance sur le temps du record du Trophée Jules Verne.

Depuis le sud de la Nouvelle Zélande, le finistérien Bernard Stamm, un des 5 équipiers nous envoie son 3ème carnet de bord. Le bateau et les hommes son soumis à rude épreuve et à des moyennes vertigineuses, entre 32 et 36 nœuds depuis 10 jours. Ce mercredi, Francis Joyon et ses hommes possèdent 44 heures d'avance sur le record établi en 2012 par Loïck Peyron.

"La vie à bord, c'est un peu métro boulot dodo, sauf que là, le boulot, il est dans le métro!"

Bousculé ces dernières 48 heures par une méchante houle travers à la marche du bateau, l'équipage de Francis Joyon se doit de ralentir la folle course en avant du maxi-trimaran IDEC SPORT. « C'est un amusant paradoxe » poursuit Francis, « Nous tentons de battre des records de vitesse, mais nous nous triturons les méninges depuis 48 heures pour essayer de ralentir le bateau tout en le préservant. »

Cette mauvaise houle, travers à la marche du bateau, a heureusement eu l'heur de s'ordonner dans le sens de la progression plein Est d'IDEC SPORT. « Nous bénéficions aujourd'hui d'un très bon angle au vent qui souffle toujours à une trentaine de nœuds, avec une mer qui pousse dorénavant sur l'arrière du bateau. Les embruns déferlent moins sur le barreur, et la conduite du bateau devient plus confortable que lors des deux derniers jours » souligne Francis. Francis Joyon prévoit dans le Pacifique un relatif ralentissement, ponctué de manœuvres et d'empannages pour « tricoter » avec les systèmes en circulation, en bordure des zones de glace. Un ralentissement bienvenu qui permettra de procéder à quelques réparations et examen général du bateau.

Nouveau meilleur temps de référence intermédiaire en Tasmanie

Après Ouessant - Leeuwin, voici à peine deux jours, c'est le chrono référence Ouessant- Tasmanie, au sud-est de l'Australie, qui est tombé en milieu de nuit de mardi à mercredi. Il s'établit à présent à 18 jours, 18 heures et 31 minutes.

