VIDEO | Carnet de Bord du Tour de France à la Voile : pour le skipper Kito de Pavant, "la mer n'est pas assez grande"

Le Grau du Roi, 7e escale du Tour de France à la Voile avant Marseille mercredi. La cité balnéaire est aussi le port d'attache de Kito de Pavant. Le navigateur qui était sur le dernier Vendée Globe a déjà participé à la course plusieurs fois. C'est le coach de l'équipage Occitanie Sud de France.

La Cité Balnéaire avec ses 18 km de sable fin a déjà été 13 fois ville étape. Le Grau du Roi Port Camargue : son port de pêche, son port de plaisance, le 1er d'Europe, le 2ème au monde derrière San Diego aux USA. 5 000 bateaux sont amarrés à l'année. Le port compte 10 km de pontons et de quais !

Kito de Pavant au Grau du Roi - Morgan BOVE / ASO

Tour de France à la Voile : Kito de Pavant explique son rôle sur le Team Occitanie Sud de France Copier

Il a vécu une expérience douloureuse. Il a dû abandonner le 6 décembre après avoir été percuté par un cachalot alors qu'il était en plein Océan Indien. Il pu être récupérer le lendemain par le Marion Dufresne, un navire de ravitaillement des Terres Australes et Antarctiques Françaises (TAAF) qui était en mission au pour faire le tour des îles australes. C'est cette histoire qu'il raconte dans un livre qui vient de sortir aux éditions Privat.

Le skipper sera au départ de la Transat Jacques Vabre le 5 novembre prochain. Il envisage aussi de participer à la Route du Rhum en 2018.

Conditions musclées pour la dernière journée au Grau du Roi

On s'est longtemps demandé ce matin si les arbitres allaient lancer les régates. En cause, le vent. Pour éviter le plus fort du coup de vent, le programme sportif de la journée a été avancé. Hier matin, par manque de vent, il a fallu attendre plusieurs heures pour démarrer le Raid Côtier et aujourd'hui, la Tramontane a soufflé fort.

Le vent s'est levé d'un coup sur le plan d'eau ! Attention ça souffle fort 💦 #TourVoilepic.twitter.com/78dUfev1kY — Tour de France Voile (@tourvoile) July 24, 2017

La finale du jour a été remportée par Team Lorina Limonade – Golfe du Morbihan. Fondation FDJ – Des Pieds et Des Mains et Cheminées Poujoulat ont complété le podium du jour. Ces Stades Nautiques ont été cauchemardesques pour l'équipage ultraa-marin "Trésors de Tahiti". Anciens leaders ils terminent 26e de la journée.

Ce soir, le Tour de France à la Voile a un nouveau leader : Fondation FDJ – Des Pieds et Des Mains devance Team SFS et Trésors de Tahiti.

Les teams ont encore deux Actes pour se départager. Reprise des régates mercredi avec un Raid Côtier à Marseille. Demain, c'est journée de repos.