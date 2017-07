VIDEO | Carnet de Bord du Tour de France à la Voile : rencontre avec Aurélien Ducroz, le skipper, skieur

29 équipages s'affrontent jusqu'à Nice pour le Tour de France à la Voile. Une aventure sportive qui est aussi l'occasion de faire des rencontres, comme celle d'Aurélien Ducroz. Il est skipper d'un Diam 24 sur le Tour, mais il est aussi, et surtout, champion du monde de ski freeride.

Le Tour de France à la Voile, c'est aussi des rencontres atypiques. C'est le cas avec Aurélien Ducroz. Le marin est le skipper du bateau Coved Paprec. Il participe pour la troisième fois au Tour de France à la Voile.

Mais Aurélien Ducroz n'a pas uniquement la mer comme passion. Il est aussi double champion du monde de ski freeride. Une discipline qui le place au plus haut niveau depuis plus de 15 ans.

Le skieur-skipper s'est lancé à la conquête des océans il y a maintenant sept ans. Il allie ses deux passions en réalisant des documentaires entre mer et montagne.

En novembre, Aurélien Ducroz va repartir dans le grand large, sur la Transat Jacques Vabre, sur un Imoca de 60 pieds, un monocoque d'un peu plus de 18 mètres, avec le navigateur breton Romain Attanasio. Il a aussi l'intention d'être au départ du Vendée Globe en 2020.

Trésors de Tahiti conforte son leadership

Après un Raid Côtier hier, les 29 équipages du Tour de France à la Voile ont pris part à plusieurs courtes courses d'une quinzaine de minutes lors des Stades Nautiques, toujours au plus près du public. C'est dans une vingtaine de nœuds qu’a été lancée la Finale du jour, marquée par la disqualification de deux ténors et la victoire tout en maîtrise de Trésors de Tahiti devant Vivacar.fr CEFIM et Beijaflore.

Les bateaux du @tourvoile au plus près de la plage ds la baie de Roses en Espagne #TourVoile#carnetsdebordpic.twitter.com/hNCvE5OXMq — Mikaël Roparz (@mikaelroparz) July 22, 2017

Au classement Général, les Tahitiens réalisent un bon coup et confortent leur leadership devant Fondation FDJ – Des Pieds et Des Mains et Team Oman Sail.

Après cette première escale en Méditerranée, les équipages seront demain au Grau du Roi.