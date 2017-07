VIDEO | Carnet de Bord du Tour de France à la Voile : dans les coulisses du Village animations

C’est sur le mythique ponton du Vendée Globe qu’étaient amarrés lundi matin les 29 Diam 24 du Tour de France à la Voile. C’est en effet la ville des Sables d’Olonne qui est le théâtre de l’Acte 5 de cette 40e édition. Le Tour c'est aussi un Village animations avec des jeux et des défis sportifs.

Derniers bords avant la Méditerranée : Les Sables d'Olonne. La ville a déjà accueilli 12 fois le Tour de France à la Voile. Les marins ont amarré les Diam 24, trimarans de la course, sur le mythique ponton du Vendée Globe.

A terre, les tentes du Villages animations ont été installées sur le front de mer. Du matin au soir, le Village vibre au rythme des animations, des jeux, des défis sportifs et des concerts et de nombreux goodies offerts par les partenaires. Dans le Village, vous êtes placé au centre de la course pour la vivre comme si vous y étiez.

Un raid côtier perturbant pour les skippers

Sur l'eau, le raid côtier s'est déroulé dans des conditions une nouvelle fois délicates avec un vent de terre changeant, très perturbant pour les marins. Belle réaction du Team SFS qui a dominé sans contestation la course du jour et ainsi oublié l’Acte manqué d’Arzon. Deuxièmes aujourd’hui, les hommes de Trésors de Tahiti restent leaders au Classement Général, devant Team SFS et Team Oman Sail.

Belle 5e place pour l'équipage local Homkia Les Sables d'Olonne Agglomération salué par le public venu en nombre sur la plage #TourVoilepic.twitter.com/Qnd2UB0RS8 — Tour de France Voile (@tourvoile) July 17, 2017

A noter les belles performances de Team Occitanie Sud de France (avec Billy Besson à la barre), 3e, de Beijaflore, 4e, et aussi des locaux d’Homkia / Les Sables d’Olonne Agglomération, 5e aujourd’hui et plus que jamais leaders du classement Amateurs. Ce lundi soir, les 29 équipages sont tout juste à mi-parcours du Tour.