VIDÉO | Carnet de Bord du Tour de France à la Voile : FDJ-Des Pieds et des Mains remporte la 40ème édition

En fonction du scénario du Raid Côtier du jour, on s'attendait à connaître dès ce soir l’identité du vainqueur de ce 40ème Tour de France à la Voile. En terminant à la 3ème place du Raid Côtier de Nice remporté par Team SFS, Fondation FDJ – Des Pieds et Des Mains remporte la victoire.

Les jeux sont faits... Fondation FDJ-Des Pieds et des Mains remporte la 40e édition du Tour de France à la voile.

🏆C'est officiel en terminant à la 3e place du Raid Côtier, le Team @FondationFDJ@DpiedsDmains remporte le Tour de France à la Voile 2017 👏🏻 pic.twitter.com/jVjSad0DiV — Tour de France Voile (@tourvoile) July 28, 2017

Les calculatrices étaient de sortie ce matin pour l’équipage de Fondation FDJ – Des Pieds et Des Mains. Avec 20 points d’avance sur son dauphin Team SFS, le leader du Tour devait terminer dans les six premiers aujourd’hui pour rester maître de son destin et assurer sa victoire dans cette 40ème édition : Ils ont terminé à la 3ème place du Raid Côtier de Nice.

Solide, très régulier aux avant-postes depuis le Grand Départ de Dunkerque le 7 juillet dernier, l’équipage mené notamment par Damien Seguin n’a pas tremblé au moment de parachever son succès. Une très belle histoire pour ce team qui prône la mixité handi valide.

Damien Seguin est né sans main gauche. Le Nantais a remporté l'or aux Jeux Paralympiques de Rio en 2016. Il a aussi fondé l'association "des pieds et des mains". Elle permet aux personnes en situation de handicap de pratiquer la voile, comme loisir ou comme activité professionnelle. L’association cherche aussi à dénicher de nouveaux talents handisports qu’elle aide à s’intégrer dans le monde de la voile sportive de haut niveau.

Après le Tour de France à la Voile, Damien Seguin a un autre rêve en tête. Etre au départ du Vendée Globe en 2020.

Encore du suspens pour la Super Finale

Leader quasiment de bout en bout du Raid Côtier de Nice, le Team SFS a tout donné pour maintenir le suspens. Et c’est avec panache qu’il a décroché sa sixième victoire. SFS conserve donc sa 2e place au Général. Trésors de Tahiti a terminé 2e, Team Oman Sail 4e, Beijaflore 6e et Team Lorina Limonade – Golfe du Morbihan 7e.

Demain, la Super Finale réunira les huit premiers du classement Général et cette ultime course comptera double ! Absolument rien n’est joué pour les 2e et 3e places et cinq équipages peuvent encore prétendre au podium.

Chez les amateurs, la situation est très serrée entre les deux équipages de tête. Homkia / Les Sables d’Olonne Agglomération n’a que 6 points d’avance sur Team Installux Aluminium.