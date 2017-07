VIDEO | Carnet de Bord du Tour de France à la Voile : ils sont les plus jeunes de l'aventure

Après l'Espagne, les marins du Tour de France à la Voile sont de retour en France, au Grau du Roi, en Méditerranée. Rencontre avec l'un des plus jeunes équipages de cette 40e édition : les jeunes de Charente-Maritime Sailing.

Ils sont 29 équipages au total sur ce Tour de France à la Voile. Cinq d'entre eux y participent pour la toute première fois. C'est le cas de Charente-Maritime Sailing. Non seulement c'est leur premier Tour, mais c'est l'un des plus jeunes équipages de la flotte avec Lorina Mojito Golfe du Morbihan.

Ils sont tous étudiants. Ils se connaissent depuis une dizaine d'années et naviguent au club de Châtelaillon-Plage en Charente-Maritime.

Un Raid côtier qui s'est fait désirer au Grau du Roi

Les équipages ont encore navigué aujourd’hui sur un formidable terrain de jeu, la baie d’Aigues-Mortes, dans 15 à 20 nœuds de vent et sous un grand soleil. Le Raid Côtier a pourtant mis un peu de temps avant de démarrer en raison du manque de vent en fin de matinée.

Le redoutable Team SFS a décroché sa cinquième victoire dans cette 40e édition, devant les locaux de Pays de l’Or Pink Lady Hérault et les Bretons du Team Lorina Limonade – Golfe du Morbihan.

.@sfs_voile Vainqueur du Raid Côtier de l'Acte 7 de Grau du Roi #TourVoilepic.twitter.com/ZHf7lo9qUd — Tour de France Voile (@tourvoile) July 23, 2017

On retient aussi les belles performances des amateurs d’Homkia / Les Sables d’Olonne Agglomération et de Dunkerque Voile, respectivement 5e et 7e du parcours du jour. 9e du Raid, Trésors de Tahiti reste leader au Général devant Fondation FDJ – Des Pieds et Des Mains et Team Oman Sail.

A l'issue du Raid Côtier de ce dimanche au large du Grau du Roi, Charente-Maritime Sailing termine à la 26e place. Ils sont 28e au classement général.