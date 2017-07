VIDEO | Carnet de Bord du Tour de France à la Voile : Jullouville et la baie du Mont-St-Michel

Après Dunkerque et Fécamp, le tour de France à la Voile fait escale à Jullouville dans la Manche. Au programme aujourd’hui un Raid Côtier. Hier c’était une journée de repos, même si l’activité était plutôt intense sur le paddock installé sur la grande plage normande.

Jullouville. Uns station balnéaire au sud de Granville. Sa plage de sable fin, est l'une des plus réputées de la Manche. Longue de deux kilomètres, elle connaît les plus fortes marées d'Europe. Non loin de là, le Mont-Saint-Michel et juste en face, une perle du littoral : les Iles Chausey.

C'est dans ce décor paradisiaque que les 29 équipages du Tour de France à la Voile ont jeté l'ancre pour deux jours.

Partis de Fécamp mardi en début de soirée mardi, les trimarans sont arrivés à Jullouville, après près de trois heures de route. Hier mercredi c'était journée de repos. La première sur le Tour. Et pourtant, on se serait cru dans une journée de couse normale. Les Diam 24 sont arrivés en kit. Chacun à son emplacement réservé.

Les équipages ont profité de cette journée de repos pour tout vérifier sur le bateau. Ils ont déjà plus de cinq jours de navigation et il faut être aux petits soins pour gagner de la vitesse.

Un Raid Côtier entre le Mont-St-Michel et les îles Chausey

C’est la première fois que le paddock du Tour se déploie au pied des typiques cabines de plage normandes. Les bateaux ont disputé un Raid d’une quarantaine de milles d’une beauté à couper le souffle (un peu plus de 65 km). A l’issue de ce grand triangle parcouru entre Jullouville, l’archipel de Chausey et le Mont Saint-Michel, c’est Lorina Limonade – Golfe du Morbihan qui s’impose magistralement. Team SFS termine 2ème et Coved Paprec, 3ème.