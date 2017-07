VIDÉO | Carnet de Bord du Tour de France à la Voile : le bateau polynésien "Trésors de Tahiti" est à vendre

Le fort Mistral qui a causé hier l’annulation du Raid Côtier s’est bien assagi à Marseille. Les 29 équipages ont pu disputer plusieurs régates près du front du mer. Nous avons rencontré l'équipage "Trésors de Tahiti" qui lance un financement participatif pour sauver leur bateau.

Changement d’ambiance ce matin à Marseille. Le Mistral qui soufflait très fort hier s’est franchement calmé la nuit dernière. Il n’y a donc eu aucun souci pour la tenue des régates de la journée. Cinq manches ont pu être disputées tout près du front de mer.

La capitale européenne du sport en 2017 et site voile de la candidature olympique Paris 2024 a déjà accueilli le Tour à 22 reprises !

⛵️ Départ des Stades Nautiques dans 3 minutes avec la course du Groupe Jaune 👏🏻 #TourVoilepic.twitter.com/E33mGhnJf1 — Tour de France Voile (@tourvoile) July 27, 2017

Un appel aux dons pour sauver le Diam 24 "Trésors de Tahiti"

Nous avons rencontré l’équipage ultra-marin "Trésors de Tahiti" . Ils sont restés plusieurs jours en tête du classement. Ils n'ont pas pu complètement boucler leur budget avant le début de l'aventure. Un des sponsors vient de se désister. Ils vont devoir vendre leur bateau. Ils lancent un financement participatif. Il leur manque 50.000 euros pour boucler leur budget.

L’équipage polynésien s'est lancé dans l'aventure du Tour de France à la Voile pour la performance sportive bien sûr mais aussi pour former des jeunes tahitiens à la voile et plus largement aux métiers de la mer.

L'un des membres de l'équipage est marin-pêcheur. Et il n'avait jamais mis les pieds sur un bateau à voile avant 2015. Il a donc demandé au skipper de le former pour pouvoir participer à l’aventure.

Direction Nice, ultime étape de cette 40e édition

En terminant 3e des Stades Nautiques de Marseille ce jeudi, derrière Beijaflore et Vivacar.fr CEFIM, Fondation FDJ – Des Pieds et Des Mains a réalisé une superbe opération et conforté sa place de leader au Général. En ne se qualifiant pas pour la Finale du jour, Team SFS, Trésors de Tahiti et Team Oman Sail ont grillé un nouveau joker et auront du mal à revenir…

Le final s’annonce haletant car les six premiers équipages se tiennent en à peine 30 points et les places sur le podium seront très disputées (4 points d’écart entre le 3e et le 6e !).

Du côté des Amateurs, le match est totalement relancé à l’issue de l’Acte marseillais… Ultra dominateur dans le classement Jeunes, encore Finaliste aujourd’hui, le Team Lorina Mojito – Golfe du Morbihan a depuis hier officiellement Tour gagné !

Les 29 équipages vont ce soir re-démonter les Diam 24 et faire la route vers Nice.

Pour la petite histoire, sachez qu'entre Dunkerque et Le Grau-du-Roi, les équipages avaient chacun passé plus de 48 heures rien qu'à monter et démonter leurs bateaux.