VIDEO | Carnet de bord du Tour de France à la Voile : les bateaux "grutés" avant d'être mis à l'eau

Les équipages du Tour de France à la Voile sont arrivés dans la nuit de vendredi à samedi à Arzon à l’entrée du Golfe du Morbihan. L’Acte 4 a débuté par un parcours côtier qui a mené la flotte vers l’île d’Houat. Mais avant la course il a fallu "gruter" les Diam 24 pour les mettre à l'eau.

Après Jullouville dans la Manche, les 29 skippers du Tour de France à la Voile ont jeté l'ancre au port du Crouesty pour deux jours.

C'est la 7e fois que la petite commune située à l'extrémité de la presqu'île de Rhuys, entre le Golfe du Morbihan et l'Océan Atlantique accueille une étape du Tour de FRANCE à la Voile.

Une nouvelle fois les équipages étaient sur le pont de bonne heure. Ils sont arrivés dans la nuit de vendredi à samedi à Arzon après deux heures de route depuis la Manche. Et là encore, il a fallu remonter les bateaux , les bichonner avant de les remettre à l'eau. C'est comme ça entre chaque étape. Mais ici, les Diam 24 ne sont pas sur la plage...

Le Village du Tour, une sacrée logistique

Dans la nuit, il a aussi fallu remonter le village du Tour. La caravane du Tour de France à la Voile, c'est tout de même 90 véhicules et 9 semi-remorques. Plus de 500 personnes à l'organisation. Un village qu'il faut monter et démonter 18 fois pendant tout le tour. Les structures montées à chaque étape et le paddock technique représentent près de 16 terrains de tennis.

Victoire de Vivacar à domicile

Ce samedi, les bateaux sont allés contourner l’île de Houat dans le sens inverse des aiguilles d’une montre et ont dû gérer le passage des Béniguets et le fameux rocher de la Vieille. Un raid côtier très tactique et disputé au contact. Aux commandes de la flotte très rapidement, Vivacar.fr Cefim a su déjouer les pièges de la baie de Quiberon et signe sa première victoire sur l’édition 2017.

Du côté des amateurs, Homkia / Les sables d’Olonne Agglomération termine 23ème aujourd’hui mais garde la tête du classement Amateurs.

Chez les jeunes, Lorina Mojito – Golfe du Morbihan se classe 16ème du raid et se maintient en tête du classement Jeunes by Finagaz.

Découvrez le classement général suite au Raid Côtier de l'Acte 4 à @VilleArzon ! 💪🏼 #TourVoilepic.twitter.com/Yvll2kTXKT — Tour de France Voile (@tourvoile) July 15, 2017

Demain, les équipages disputeront des Stades Nautiques juste devant la plage du Fogeo. Premier signal d’avertissement à 11h45.