VIDEO | Carnet de bord du Tour de France à la Voile : mais que font les skippers pendant leur journée de repos ?

Un deuxième Tour dans le Tour va commencer… Après le transfert routier depuis les Sables d’Olonne mardi, les 29 équipages et leurs Diam 24 sont arrivés à bon port à Roses, en Espagne. Avant la reprise des régates ce vendredi, les marins ont bénéficié d'une journée de repos jeudi.

Après la Mer du Nord et l'Atlantique, les 29 équipages du Tour de France à la Voile entament les derniers bords de cette 40 e édition en Méditerranée. Première escale Roses. La cité balnéaire située sur la Costa Brava a déjà été sept fois ville étape.

Mais avant de profiter de son microclimat et de ses eaux cristallines, les équipages ont dû démonter leur Diam 24 dans le ponton du Vendée Globe mardi soir puis rejoindre l'Espagne par la route. Leur bateau en remorque.

Une fois à Roses, après un peu moins d'une journée de route, il a fallu attendre la fin de journée jeudi pour pouvoir remonter les trimarans qui étaient restés dans leur remorque sur un parking près du port du Pêche de Roses. Les bateaux ont été très sollicités alors les marins et les équipages techniques en ont profité pour vérifier le matériel avant d’attaquer la dernière ligne droite. Cette journée de repos a aussi été l'occasion de garder la forme avec une séance de gym sur la plage.

Le port de pêche de Roses en Espagne © Radio France - Mikaël Roparz

Le Diam 24 SFS démâte lors du raid côtier

Le premier Raid Côtier en Méditerranée à Roses, a été pour le moins animé. C’est finalement Fondation FDJ – Des Pieds et des Mains qui l’a emporté d’un souffle devant Team Lorina Limonade – Golfe du Morbihan et l’équipage de Batistyl IBA, qui réalise la surprise du jour. 11e du Raid, l’équipage de Trésors de Tahiti reste en tête du 40ème Tour de France à la Voile devant Fondation FDJ – Des Pieds et Des Mains et Team Oman Sail. Ces trois leaders se tiennent en à peine 10 points !

Une journée marquée par le démâtage du bateau SFS lors d’un empannage (virement de bord avec le vent qui vient de l’arrière). ! Il s’agit du deuxième démâtage de cette 40ème édition après celui des Britanniques du Team Maverick SSR lors du Raid Côtier des Sables d’Olonne. Heureusement, personne n’a été blessé à bord du Diam 24.