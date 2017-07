VIDÉO | Carnet de Bord du Tour de France à la Voile : Raid Côtier annulé à Marseille à cause du Mistral

Journée de repos imposée ce mercredi à Marseille. Le Mistral soufflait trop fort pour la bonne tenue du Raid Côtier prévu pour l’Acte 8 du Tour de France à la Voile. La manche a été annulée. Mais les 29 équipages avaient de l'occupation.

On s’en doutait depuis hier. Le Mistral s’est imposé pour la première manche de l’acte 8 du Tour de France à la Voile. Avec des rafales dépassant les 35 nœuds impossible de lancer le Raid Côtier prévu aujourd’hui. "Dès 25 nœuds, quand la mer se forme, ce n’est plus raisonnable de naviguer" expliquait ce matin lors du briefing le directeur de course, Christophe Gaumont.

🔴 Mistral trop fort sur le plan d'eau de @marseille ! Le Raid Côtier du jour est annulé ! Rdv demain pour les Stades Nautiques ! #TourVoilepic.twitter.com/RnBwqi9s0x — Tour de France Voile (@tourvoile) July 26, 2017

Les 29 équipages ont tout de même remonté leur Diam 24 sur le sable, mais dans des conditions délicates. Même s’il n’y avait pas de course aujourd’hui, les marins se sont quand même bien occupés.

Le vent va faiblir demain. Les 29 trimarans se retrouveront au large de Marseille pour des régates en stade nautique. Au programme, 3 à 5 courses de qualification selon le vent, et une finale entre les huit meilleurs.

Victoire assurée au classement Jeunes pour Lorina Mojito – Golfe du Morbihan

Demain soir, les marins vont rejoindre Nice, dernière étape de ce Tour. Si le suspens pour le classement Général est haletant, l’identité du vainqueur en Jeunes est déjà connue : le Team Lorina Mojito – Golfe du Morbihan a aujourd’hui officiellement remporté l’aventure dans cette catégorie !