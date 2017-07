VIDEO | Carnet de Bord du Tour de France à la Voile : rencontre avec un équipage 100% féminin

Après le raid côtier hier, les 29 équipages ont attaqué tôt ce matin le deuxième jour de l'Acte de Jullouville. Les premiers Diam 24 ont été mis à l'eau peu après 9h, dans des conditions assez musclées. Le vent soufflait fort. Nous avons rencontré le seul équipage 100% féminin de ce Tour.

Un décor de cinéma pour les 29 marins du Tour de France à la Voile. Il y a d’abord l’immense plage de sable de fin, plus habituée il faut bien le dire à accueillir des chevaux de trot que des coques de Diam 24.

En face de la plage, à une dizaine de kilomètres, les îles Chausey et ses eaux turquoises. L’archipel compte 365 îlots à marée basse et une cinquantaine à marée haute. A quelques milles nautiques encore, la baie du Mont-St-Michel.

Nous sommes ici dans l’un des endroits du monde où l’on atteint des hauteurs d’eau les plus importantes : la différence de hauteur d’eau entre la pleine mer et la basse mer peut atteindre 15 mètres. C’est dans ce décor unique que les 29 skippers du Tour de France à la Voile ont navigué pendant deux jours. C’est la première fois que le paddock du Tour se déploie au pied des typiques cabines de plage normandes.

Des filles sur le Diam 24

Parmi les 29 équipages engagés sur dans ce 40e Tour de France à la Voile, un seul est entièrement skippé par des femmes. Elles sont toutes originaires de Normandie. Elles seront sept à tourner sur le bateau jusqu'à Nice. "Monter un projet pour amener la parité dans la voile " c'était une volonté de la Ligue de Voile de Normandie et de Normandy Elite Team.

Les filles de Helvetia by Normandy Elite Team engagées dans le Tour de France à la Voile - Patrick Deroualle

Direction le Golfe du Morbihan

Après un raid côtier hier, les marins ont disputé les Stades Nautiques aujourd’hui. Plusieurs courses d’une quinzaine de minutes chacune.

Passage des équipages au plus près du Village de Jullouville pour saluer les spectateurs 👌🏻 #TourVoilepic.twitter.com/lppL5XNniI — Tour de France Voile (@tourvoile) July 14, 2017

Et les conditions dès ce matin étaient plutôt relevées. Un peu plus de 15 noeuds ( 30 km/h). Il fallait s’accrocher pour mettre les Diam 24 à l’eau. Avec une marée haute à 11h18, le comité de course a mouillé le parcours au plus près de la grande plage de Jullouville.

Le plan d'eau vendredi matin avant le départ de la course à Jullouville - Morgan BOVE / ASO

A l’issue de cette journée physique et intense, c’est Lorina Limonade – Golfe du Morbihan qui remporte ces Stades nautiques. L’équipage de Quentin Delapierre et Matthieu Salomon réalise le doublé après sa victoire sur le Raid Côtier d’hier. Oman Sail se classe 2ème et Fondation FDJ Des Pieds et Des Mains, 3ème. Team SFS reste leader du classement général by Yanmar.

Coup dur en revanche pour le Team Batistyl mené par Cyrille Legloahec. Le bateau a subi une collision avec Ville de Genève CER 1. L’équipage a été obligé de ramener le bateau sur la plage. Les dégâts sont importants et le trimaran a pris l’eau suite au choc et au trou généré dans le flotteur tribord. Le compte à rebours est donc lancé pour Batistyl qui doit changer de flotteur pour pouvoir prendre part dès demain au Raid Côtier d’Arzon.

@tourvoile Flotteur endommagé pour le DIAM 24 Batistyl IBA après une collision. Il est revenu sur la plage #carnetsdebord#TourVoilepic.twitter.com/1wRBN7QIU3 — Mikaël Roparz (@mikaelroparz) July 14, 2017

Ce soir, le village et les skippers prennent la route direction le sud Bretagne, à Arzon dans le Golfe du Morbihan.