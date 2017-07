VIDEO | Carnet de Bord du Tour de France à la Voile : rencontre avec le créateur de l'aventure

Après un Raid Côtier samedi, les marins du Tour de France à la voile se sont affrontés dans plusieurs régates au large du Golfe du Morbihan ce dimanche. Nous avons rencontré celui qui a eu l'idée il y a 40 ans de lancer cette aventure.

Un décor de rêve pour les 29 équipages du Tour de France à la Voile. Arzon et le Port du Crouesty au sud de la presqu'île de Rhuys, entre le Golfe du Morbihan et l'Océan Atlantique. Des plages de sable fin à perte de vue. Un littoral de plus de 30 km. Plus de 30.000 personnes se rencontrent ici pendant l'été.

Les Diam 24 du Tour de France à la Voile ont contourné l’île de Houat, à 14 km au large de Quiberon avec ses eaux claires et turquoises . Ils ont aussi dû gérer le passage des Béniguets et le fameux rocher de la Vieille.

Le planchiste olympique Louis Giard et le Diam 24 SFS samedi dans le Golfe du Morbihan - Jean-Marie LIOT / ASO

Le Tour de France à la Voile est déjà passé sept fois ici . Une aventure qui a commencé il y a 40 ans à Dunkerque. " La ville souffrait de difficultés économiques dans la navale, alors j'ai voulu créer une fête, c'est comme cela qu'est née cette idée de Tour de France à la voile" raconte Bernard Decré. A 77 ans, ce passionné du monde maritime est aussi un aviateur. Son obsession, retrouver l'Oiseau Blanc, l’épave de l'avion de Nungesser et Coli qui se serait écrasé en mai 1927 au large de Saint-Pierre-et-Miquelon.

SFS perd sa place de leader

Trésors de Tahiti remporte haut la main l’Acte 4 du Tour. Et la journée est à oublier pour le Team SFS qui a volé le départ de la Finale puis a écopé de 9 points de pénalité après avoir embarqué hier une ancre non réglementaire.

Le match est totalement relancé ! Respectivement 3e et 4e au Général, Team Oman Sail et Fondation FDJ – Des Pieds et Des Mains restent en embuscade.

Direction Les Sables d'Olonne

Après le Raid Côtier et les Stades nautiques, des courtes courses d'une quinzaine de minutes au plus près du littoral morbihannais, les marins du Tour vont lever l'ancre, destination Les Sables d'Olonne. Dernier acte avant la Méditerranée.