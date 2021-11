VIDEO - Des skippers de la Transat Jacques Vabre se mettent au vert

Depuis plusieurs années la technologie ne cesse de progresser et de prendre une part même prépondérante sur les voiliers de la course au large. Mais les marins sont de plus en plus sensibles à l'environnement et tentent d'innover en ce sens. Stan Thuret, skipper du Class40 Everial, va ainsi tester une voile fabriquée à 40 % en lin de Normandie. "Le lin ce sont de grandes fibres, on arriver à les accroches, les tresser et à faire des fibres de 80 cm de long, et le lin est plus costaud que le plastique !"

Stan Thuret skipper d'Everial sur la Transat Jacques Vabre 2021 © Radio France - Yves-René Tapon

Ecoutez ici le reportage avec Stan Thuret Copier

Stan Thuret skipper d'Everial sur la Transat Jacques Vabre 2021 © Radio France - Yves-René Tapon

Stan Thuret et Mathieu Crepel vont aussi emmener en Martinique un petit plant de café. Un symbole pour rappeler que c'est un marin normand, Gabriel de Clieu de Dieppe, qui avait emmené le tout premier plan de café en Martinique à l'époque de Louis XV, avant que la plante s'étende dans toute l'Amérique du sud.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix