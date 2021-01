VIDÉO. Énorme frayeur pour Maxime Sorel (V and B-Mayenne) sur le Vendée Globe

Il y a peu de répit sur une course à la voile comme le Vendée Globe. Et il y a même parfois de sacrées sueurs froides. C'est ce qui s'est passé ce lundi pour Maxime Sorel à bord de son Imoca V and B-Mayenne. Face au vent, le monocoque est parti à la faute provoquant la renverse du voilier. Deux voiles roulées qui se trouvaient sur le pont du bateau sont parties à l'eau, seulement tenues par des cordages alors qu'il y avait 40 noeuds de vent. Maxime Sorel a dû fournir beaucoup d'efforts pour les sortir de l'eau et les remettre à leur place car tout cela pèse très lourd.

L'une des voiles endommagées (le J3) puis réparées il y a plusieurs jours par le skipper malouin s'est de nouveau déchirée. Maxime Sorel a passé une heure dans l'eau et a remis les choses en ordre "en ayant vraiment plus de forces". "Il y a pas mal de dégâts et c'était vraiment chaud" a expliqué le skipper breton.