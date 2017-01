VIDEO | Jean le Cam casse ses lattes et s'énerve contre lui même

Le skipper finistérien Jean Le Cam en 6ème position du Vendée Globe a passé la journée de lundi à réparer les lattes de grand-voile qu'il avait fracassé lors d'une mauvaise manœuvre. Petit cours de bricolage et d'engueulade solitaire.

A France Bleu, on s’étonnait de ne pas recevoir lundi le journal de bord hebdomadaire de Jean le Cam. "Il est en révision de son bateau" nous avait-on expliqué. En fait, dans le plus grand secret, Jean le Cam a passé sa journée à faire chauffer la colle pour réparer les lattes en carbone de sa grand voile toutes cassées lors d'un empannage nocturne bien raté. Et quand le Roi Jean bricole, il n'oublie pas de faire tourner la caméra ! a déguster sans modération