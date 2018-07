Le premier bateau de la Drheam Cup est arrivé ce jeudi après-midi à Cherbourg, après trois jours de course. Le Vosgien Charlie Capelle remporte la Drheam Cup 400, avant l'arrivée des skippeurs, dans les autres catégories, prévue ce vendredi.

Cherbourg, France

Il s'est fait attendre, mais il est bien là. Le premier bateau de la Drheam Cup a passé la ligne d'arrivée ce jeudi 26 juillet, un peu avant 17h. Soit quelques heures plus tard que prévues en raison d'un vent faible. Le départ, il y a trois jours, a même retardé de deux heures et demi à La Trinité-sur-Mer, dans le Morbihan, pour la même raison.

"On a été limite insolent", Charlie Capelle, vainqueur de la Drheam Cup 400

L'arrivée du bateau "Acapella" dans l'avant-port de Cherbourg. © Radio France - Adrien Bossard

C'est le Vosgien Charlie Capelle, sur son trimaran "Acapella" qui s'impose dans la Drheam Cup 400, l'une des catégories de l'épreuve. I"Bravo à l'équipage, c'est grâce aux deux hommes que j'ai avec moi que l'on a gagné, s'est félicité celui qui va participer en novembre, à sa cinquième Route du Rhum. Notre bateau a 38 ans, et il tient bien la route. Certes, la course a été un peu tronquée par le manque de vent, mais quand je vois où l'on a mis la concurrence, franchement, chapeau. On a été limite insolent (rires)."

Le bateau de Charlie Capelle, une fois amarré. © Radio France - Adrien Bossard

Les premiers mots de Charlie Capelle à l'arrivée

Les autres bateaux attendus dans la journée de vendredi

Les bateaux qui font le plus gros parcours, la Drheam Cup 700, celle qualificative pour la Route du Rhum, avec 736 milles (1185 km), sont attendus dans la journée de vendredi, "aux alentours de midi", espère le fondateur de la course, Jacques Civilise.