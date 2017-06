VIDEO : la flotte de la Solitaire du Figaro amarrée au port de Bordeaux

43 voiliers "Figaro Bénéteau 2" constituent la flotte de la Solitaire du Figaro pour l'édition 2017 de cette course à la voile.Ces bateaux sont amarrés au port de la Lune de Bordeaux jusqu'au samedi 3 juin dans le cadre de la fête du fleuve.

43 voiliers qui vont s'élancer de Bordeaux pour participer à la Solitaire du Figaro sont au port de la Lune jusqu'au samedi 3 juin. Ces navires, des Figaro Bénéteau 2, sont tous identiques ce qui met pleinement en lumière les talents des skippers dans cette course à la voile en solitaire. 10,11 m de long, 3,43 m de large et un tirant d'eau de 2,15 m pour ce navire créé par les meilleurs régatiers de la Classe Figaro Bénéteau, les Chantiers Bénéteau et l’architecte Marc Lombard.

Durant la course et ses 1 700 milles, 3 110 kilomètres, cette flotte est accompagnée de 2 bateaux à moteur pour la direction de course.

Pour cette édition 2017 de la Solitaire du Figaro ce sont 37 hommes et 6 femmes qui vont batailler durant 4 étapes. Issus de 6 nationalités (française, suisse, anglaise, turque, américaine et tchèque), le plus jeune skipper de la flotte a 18 ans et le plus âgé 53. Ils sont 10 bizuths à participer à leur première Solitaire.