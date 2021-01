VIDEO - Le Malouin Louis Burton termine troisième du Vendée Globe : "mon bateau est ruiné"

Le skipper Charlie Dalin a passé en premier la ligne d'arrivée du Vendée Globe mercredi 28 janvier, mais au jeu des bonifications c'est Yannick Bestaven qui a été sacré grand vainqueur quelques heures après son arrivée. Le Malouin Louis Burton, a coupé la ligne un peu après minuit, après 80 jours, 10 heures 25 minutes et 12 secondes passés en mer. Il complète le podium.

"Je suis très fier d'avoir amené ce beau bateau jaune aux Sables pour la deuxième fois consécutive. C'est un super résultat, c'est la réalisation d'un rêve. On n'était pas donné sur le podium au départ donc c'est une belle démonstration d'équipe," a réagi le skipper lors de la conférence de presse.

"J’ai essayé de ne pas trop penser à l’arrivée pendant la course, c’est comme quand tu fais du vélo et que tu as une côte très raide à monter, si tu regardes tout en haut tu te décourages," a-t-il confié. "La leçon de tout ça c'est que les bateaux sont plus fiables qu'avant et qu'on est mieux préparé. "

J'ai tiré tout ce que j'ai pu, tout le temps.

Le navigateur de 35 ans n'a pas été ménagé pendant ce tour du monde. Soucis de pilote automatique, incendie, il a été victime de plusieurs avaries. "Il y a eu des choses hallucinantes jusqu'à l'incendie à l'entrée du poteau noir, ma grand voile qui tombe à la sortie de ce même poteau noir."

Questionné sur l'état de son bateau, le conjoint de Servane Escoffier a confié : "Le bateau est nickel. La déco est super...non il est ruiné le bateau, je suis désolé. J'ai tiré dedans tout ce que j'ai pu, tout le temps." Louis Burton a pris des risques sur cette troisième traversée. "La prise de conscience je l'ai eue quand j'ai appris que Kevin Escoffier avait ouvert en deux son bateau dessiné par les mêmes architectes que les miens. Mais si le bateau est encore là c'est que je n'ai pas pris tant de risques que ça."

Arrivé aux Sables-d'Olonne, le skipper a pu déguster une bonne entrecôte, lui qui ne mangeait plus que des salades depuis 15 jours. "On a vu un peu court avec le gaz. Depuis 15 jours je ne pouvais plus réchauffer les plats qui me restaient. J'avais des conserves et du riz pour faire des salades. Je n'avais plus d'eau douce non plus. Je suis arrivé très court en nourriture."

Lors de ce Vendée Globe, le skipper a su faire preuve d'un mental d'acier, lui qui a frôlé plusieurs fois l'abandon. Nul doute que la ville de Saint-Malo saura lui réserver l'accueil qu'il mérite.