VIDEO - Le Quimpérois Roland Jourdain de retour à la maison avec son catamaran en fibres de lin

Il l'a fait ! Le skipper breton Roland Jourdain a navigué de Cascais, au Portugal, à Concarneau, dans le Finistère, avec son bateau innovant We Explore. Un trajet en solitaire de plus de 1.200 miles, qui lui permet de se qualifier pour la Route du Rhum 2022. Le catamaran, construit en partie en fibres de lin, sera donc bien au départ de la course à la voile le 6 novembre prochain.

50% de fibres végétales

Le Quimpérois a été accueilli en héros, ce lundi 25 juillet, dans le port de Concarneau. Une partie de son équipe et des élus, notamment le maire de la ville, l'ont applaudi lorsqu'il s'est amarré. "On a l'impression d'être à l'arrivée de la Route du Rhum", a ri Roland Jourdain en saluant tout le monde.

Le catamaran mesure 18 mètres de long et 8 mètres de large, ce qui en fait un beau bateau ! Il est construit, à 50%, en fibres de lin. Le reste est assuré, comme traditionnellement, par de la fibre de verre. A l'intérieur, le plafond est recouvert d'une peinture d'algues bio. Une plante verte est même suspendue au plafond.

Roland Jourdain sur son catamaran © Radio France - Clara GUICHON

"Traverser l'Atlantique avec un hectare de lin, symboliquement, c'est le plus joli, s'enthousiaste Roland Jourdain. Après, j'ai encore tout à découvrir... Je suis dans la peau d'un jeune papa qui découvre les premiers pas de son bébé." Le skipper l'a poussé jusqu'à 22 nœuds. "C'est pas mal pour du lin normand, s'amuse-t-il. Mais je sais bien ce que c'est qu'un bateau neuf donc je tourne ma langue plusieurs fois dans ma bouche avant de parler." L'une des difficultés : le catamaran est étroit et donc susceptible de se retourner facilement.

"La première victoire c'est d'être au départ de la Route du Rhum, juge Roland Jourdain. La seconde, c'est qu'on va pouvoir profiter de cette course de renommée pour montrer, à ceux qui ne nous croyaient pas, qu'on peut bien naviguer avec du lin. On va montrer l'une des manières d'être, demain, heureux avec plus de sobriété. Ca ne passe pas que par des contraintes. De toutes façons, les grumeaux, ils arrivent. Donc, nous, on fait la preuve que, malgré les grumeaux, on rigole bien et on a des solutions."

