VIDEO : Le rochelais Yannick Bestaven, a participé aux recherches de Kévin Escoffier dans le Vendée Globe

Le rochelais Yannick Bestaven (Maître CoQ IV) actuellement en course dans le Vendée Globe s'est dérouté pour participer au sauvetage de Kevin Escoffier (PRB) retrouvé sain et sauf. Il raconte

Yannick Bestaven, le skipper Rochelais (Maitre CoQ IV) a participé au sauvetage de Kévin Escoffier (PRB) retrouvé sain et sauf dans son radeau de sauvetage dans la nuit de mardi à mercredi. "C’était compliqué, mais ça se termine bien, c’est ça qui est super. Bravo Monsieur Le Cam d’avoir retrouvé un copain" a confié Yannick Bestaven lors d'une liaison vidéo avec l'organisation du Vendée Globe. Le rochelais et Jean Le Cam (Yes We Cam !) ont quadrillé la zone où PRB avait déclenché sa balise de détresse lundi après midi. C'est finalement Jean Le Cam qui a vu et ramené à son bord Kevin Escoffier.

Après le sauvetage, la course à repris ses droits. Un jury international doit se réunir pour décider des temps qui seront attribués à Yannick Bestaven, Jean Le Cam (Yes We Cam!), Boris Herrmann (SeaExplorer - Yacht Club de Monaco) et Sébastien Simon (ARKEA PAPREC) qui ont participé aux recherches, ce temps leur sera décompté. Kevin Escoffier sera débarqué à terre quand les conditions météo le permettront.