VIDEO | Le Tour de France à la Voile permet aussi "d'ouvrir le handicap à la mer"

Derniers bords avant la Méditerranée pour le Tour de France à la Voile. Après deux jours dans la ville du Vendée Globe, les marins vont une nouvelle fois redémonter leur Diam 24 puis faire la route jusqu'à Roses en Espagne. Le Tour permet aux personnes en situation de handicap de pratiquer la voile.

29 équipages s'affrontent dans ce 40e Tour de France à la Voile. Parmi les bateaux engagés dans cette course, il y aussi le bateau Fondation FDJ, des Pieds et des Mains. A bord, notamment, le double champion paralympique Damien Seguin. Né sans main gauche, Damien Seguin participe au Tour de France à la voile parmi les valides.

Le Nantais a remporté l'or aux Jeux Paralympiques de Rio en 2016. Il a aussi fondé l'association "des pieds et des mains". Elle permet aux personnes en situation de handicap de pratiquer la voile, comme loisir ou comme activité professionnelle. L’association cherche aussi à dénicher de nouveaux talents handisports qu’elle aide à s’intégrer dans le monde de la voile sportive de haut niveau.

Damien Seguin - FDJ / Des Pieds et des Mains

Sur le Tour de France à la Voile, FDJ / Des Pieds et des Mains propose sur plusieurs étapes (jusqu'à Marseille), des baptêmes nautiques destinés aux personnes en situation de handicap.

Premier Raid Côtier en Méditerranée vendredi

Ce mardi, à l'issue des Stades Nautiques (plusieurs courses d'une quinzaine de minutes) c’est le Team SFS qui a dominé les débats et remporté la Finale du jour devant Team Lorina Mojito – Golfe du Morbihan et Fondation FDJ – Des Pieds et Des Mains. En réalisant son deuxième doublé après celui de Dunkerque, le Team SFS a parfaitement relevé la tête après l’Acte cauchemardesque d’Arzon – Port du Crouesty. L’écart avec le leader au classement Général, Trésors de Tahiti, se réduit : seulement 2 points de retard ce soir !

Demain, la journée sera consacrée au transfert routier vers Roses, en Espagne, cadre de l’Acte 6 de la 40ème édition du Tour. Puis jeudi, les marins profiteront d’un repos bien mérité. Les régates reprendront donc vendredi avec un Raid Côtier, le premier en Méditerranée.