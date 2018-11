Les skippers de la Route du Rhum se sont élancés à 14h00 pour la 11e édition 2018 de la Transatlantique en solitaire. Un départ devant des milliers de spectateurs massés au Cap Fréhel, entre Saint-Brieuc et la Baie de St Malo.

Saint-Malo, France

Conditions météo parfaites pour le départ des 123 skippers direction Pointe-à Pitre en Guadeloupe. Les trimarans Edmond de Rothschild de Sébastien Josse, MACIF de François Gabart, Maxi Solo Banque Populaire IX de Armel Le Cléac’h et Sodebo Ultim’de Thomas Coville ont rapidement pris la tête.

Mais Armel Le Cléac’h sur son Maxi Banque Populaire IX va devoir faire un rapide arrêt à la pointe Bretagne pour assurer une réparation mineure sur le système d’énergie du bord. Tout va être fait pour qu'il puisse revenir dans la course rapidement.

Banque Populaire d'Armel Le Cléac'h - Yvan Zedda

Favoris cette année pour la victoire et le record, les skippers des Ultim, maxi-trimarans de 32 m de long pour 23 de large dont trois sont capables de voler au dessus de l'eau grâce à leurs foils. Ces monstres des mers pourraient rallier la Guadeloupe en moins de six jours.

Départ de la 11e Route du Rhum - Alexis Courcoux

Passage d'une dépression au large de l'île d'Ouessant

En attendant, la météo de ce début de course s’annonce violente. Une dépression arrive dans la nuit de lundi à mardi. Les bateaux les plus rapides, suivis des Multi50 et des monocoques IMOCA, seront les premiers à subir le coup de vent. Ils seront aussi les premiers à en sortir. Mais ce sera dur pour tout le monde.

Un départ devant des milliers de spectateurs massés au Cap Fréhel, entre Saint-Brieuc et la Baie de St Malo - Yvan Zedda

Pour suivre à la trace les marins, c'est ici.

