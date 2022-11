VIDÉO - Route du Rhum : les derniers mots d'Armel Le Cléac'h, l'un des favoris, avant le départ

Le départ de la course est imminent - ce sera ce mercredi en début d'après-midi - et les skippers prennent la mer les uns après les autres. Avant de monter à bord de son Ultim dernier cri (Maxi Banque Populaire XI), Armel Le Cléac'h a donné une dernière interview.

"Le début de course va être sportif"

Comment voyez-vous ce début de course ?

Armel Le Cléac'h : On a beaucoup de manœuvres à effectuer pour aller jusqu'à Fréhel, déjà, puis ensuite jusqu'à la sortie de la manche. Il va y avoir beaucoup de virements. On va être face au vent donc on appelle ça des virements de bord. Et donc, il va falloir faire plusieurs virements pour pouvoir déjà passer la première porte à Fréhel et puis ensuite aller jusqu'au large d'Ouessant et après on verra en fonction de la météo.

Jusqu'à 14h15, qu'est ce qu'il reste à faire à bord du bateau ?

Eh bien là, c'est que je prenne maintenant le bateau en main. L'équipe, on va dire, l'a vraiment bien préparé ces dernières semaines, ces derniers jours donc voilà la passation va se faire dans ces heures, là, dans ces dizaines de minutes là jusqu'au départ. Régler le bateau en conséquence aussi pour le top départ, on sait qu'on va partir face au vent, donc il va falloir bien régler le bateau et choisir la bonne configuration de voiles et déjà avoir, voilà, la première manœuvre dans la tête.

"Même à l'entraînement, on n'est jamais aussi nombreux"

C'est capital de passer la ligne en bonne position, ça peut jouer dès cet instant-là, sachant que ça va être rapide ?

Oui, il faut prendre un bon départ. Il faut être prudent parce qu'on sait que si on part trop tôt, il y a quand même une grosse pénalité en jeu, il y a cinq heures de pénalité, donc il faudra être prudent tout en étant bon, donc c'est un exercice qui n'est pas simple avec des grands bateaux comme celui-là comme Banque populaire XI. L'exercice est complexe mais on a travaillé, travaillé plusieurs semaines là-dessus donc à moi de répondre présent et de faire ce que je sais faire. Maintenant, c'est sûr que ça va être un départ compliqué parce qu'on n'a pas l'habitude de prendre ce genre de départ de course. Même à l'entraînement, on n'est jamais aussi nombreux. Même si la ligne est divisée en plusieurs parties. On va quand même être huit Ultims, plusieurs multi 50, ça va être stressant.

Les conditions peuvent amener un record, dit-on, vous le voyez comme ça, avec le routage que vous avez et la météo ?

Oui, pour l'instant, c'est possible. Bien sûr, la météo est assez bonne pour battre le record, maintenant, ce n'est pas l'objectif de ce projet, c'est d'abord d'arriver en premier en Guadeloupe. Même si on met sept jours, ce ne sera pas grave. Ce qu'il faut, c'est être devant pendant un maximum de temps pendant la course, parce qu'effectivement, il y a des transitions qui vont être importantes. Il faudra être plutôt en avant que derrière, parce que ça risque de passer par devant. Effectivement, aujourd'hui, on a des temps de course autour de six jours, six jours et demi. Bon, ça se dégrade un petit peu lors des dernières prévisions de ce matin, mais ça reste rapide.