VIDEO - Le Tour de France à la Voile au pied des falaises de Fécamp

Après Dunkerque pour la première étape, c’est à Fécamp que les 29 équipages ont jeté l’ancre pendant deux jours. Au programme, un Raid Côtier le long de la côte d’Albâtre, l’un des fleurons du littoral normand. La compétition est très physique. Il faut garder la forme jusqu’à Nice.

Changement de décor pour le Tour de France à la Voile qui, après Dunkerque, s’installe à Fécamp pour deux jours. Au programme de ce lundi, un Raid Côtier de 38 milles le long du littoral (environ 70 km), au pied des falaises.

Fécamp et ses falaises © Radio France - Mikaël Roparz

Deux trimarans normands dans la course

Fécamp a déjà été 7 fois ville-étape. Son port de plaisance, situé à deux heures de Paris propose 850 anneaux pour amarrer les bateaux.

📷 Il y a du monde et de l'ambiance sur le Village de Fécamp ! #Tourvoilepic.twitter.com/Pd2pA66Mgt — Tour de France Voile (@tourvoile) July 10, 2017

Deux équipages normands sont dans l’aventure. C’est le cas d’Aurélien Pierroz sur Helvetia Blue By Normandy Elite Team. C’est un plan d’eau qu’il connaît bien mais il prévient, il faut se méfier. "Il est rempli de cailloux".

Hier à Dunkerque, une équipière du bateau Normandy Elite Team a été blessée à l’épaule après une collision avec un autre trimaran. Elle va mieux aujourd’hui.

Raid côtier devant la plage à Fécamp © Radio France - Mikaël Roparz

A l'issue de la journée, les jeunes de Team Lorina Mojito – Golfe du Morbihan ont créé une belle surprise en remportant brillamment la manche, devant Team SFS et Beijaflore. Pas de changement au classement Général ce soir : Team SFS devance Fondation FDJ – Des Pieds et Des Mains et Trésors de Tahiti.

Dans de telles conditions météo, tous les marins avaient les traits tirés en regagnant la terre.