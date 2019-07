VIDEO Tour Voile à Dunkerque, des favoris à l'aise dès le deuxième jour

Les équipages internationaux sont à l’honneur dans le Tour Voile 2019 : après la victoire belge du premier jour, c’est le team omanais Renaissance Services mené par Stevie Morrison qui l'a emporté à Dunkerque samedi 6 juillet, devant Golfe du Morbihan Breizh Cola et Team Beijaflore.

Dunkerque, France

Le classement général est dominé après deux jours par Team Beijaflore, Golfe du Morbihan Breizh Cola et Cheminées Poujoulat (Robin Follin). Au pied du podium, on trouve l’équipage 100 % féminin de La Boulangère (Mathilde Géron) qui réalise un excellent début de Tour.

- Morgan Bove - ASO

Prendre des départs canons, tirer les bons bords, exécuter des manœuvres impeccables, faire le moins d’erreurs possible, tenir la cadence physiquement, s’adapter aux conditions de vent et de courant, garder un moral stable, résister à la pression… Les paramètres sont nombreux pour performer dans les Stades Nautiques. Chaque jour, beaucoup d’équipages espèrent décrocher leur ticket pour la Finale. Pour cela, il faut terminer dans les quatre premiers de son groupe de qualification. Pas simple…

Six « récidivistes » et deux nouveaux en finale

Ce samedi, cinq manches de qualification ont été lancées dans des conditions légères, similaires à celles d’hier. Parmi les huit finalistes de la première journée, six ont réussi à se hisser à nouveau dans cette course décisive : Team Beijaflore, Cheminées Poujoulat, Team Réseau Ixio - Toulon Provence Méditerranée (Tim Mourniac), Golfe du Morbihan Breizh Cola, La Boulangère et CER - Ville de Genève (Victor Casas). Les deux nouveaux venus ont été Team Ocewood #Waterfamily (Simon Bertheau) et le team omanais Renaissance Services. Comme hier, Pink Lady-Pays de l’Or Sud de France (Gabriel Skoczek) est passé à un tout petit point de la Finale. Frustrant ! Déception également pour les Belges de Caraïbos Be. Brussels (Clément Meister) qui n’ont pas réitéré leur coup d’éclat d’hier mais ont tout de même sauvé l’honneur en remportant la dernière manche de qualification.

Finale impeccable pour Morrison, Al Mashari et Ponroy

Le départ a été très technique avec très peu de vent et beaucoup de courant. Certains ont réussi à bien se placer, d’autres non. Stevie Morrison, Abdul Rahman Al Mashari et Quentin Ponroy (Renaissance Services) ont d’emblée pris les commandes de la flotte et ont bien maîtrisé leur sujet, malgré la grande qualité des équipages à leur trousse : Golfe du Morbihan Breizh Cola et Team Beijaflore, respectivement 2e et 3e. On note également la jolie 4e place des jeunes du team Ocewood #Waterfamily. La course a été plus compliquée pour Cheminées Poujoulat qui a souffert au départ et bouclé la Finale en 7e position.