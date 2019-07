VIDEO Tour Voile à Fécamp, au tour de l'équipage provençal de l'emporter !

Quatre jours, quatre vainqueurs différents ! Le Tour Voile 2019 se révèle très ouvert et c’est aujourd’hui l’équipage de Team Réseau Ixio - Toulon Provence Méditerranée qui a remporté le superbe Raid Côtier de Fécamp, au terme d’un incroyable duel.

Fécamp, France

La plage de Fécamp offre une formidable tribune naturelle et c’est un public nombreux qui est venu admirer le coup d’envoi du premier Raid Côtier du Tour Voile 2019. Les conditions étaient parfaites sous le soleil et dans un vent d’une bonne quinzaine de nœuds. Le parcours de 40 milles le long des falaises de la Côte d’Albâtre a été à la fois magnifique et physique.

4 heures de course et une victoire qui se joue dans les dernières secondes…

Les 23 équipages ont d’abord tiré des bords vers la bouée de dégagement enroulée par Team Ocewood #Waterfamily (skipper : Simon Bertheau), suivi de près par Gregory Lemarchal Les Sables d’Olonne, un équipage qui concourt au Classement Amateur. Très solides, Emeric Dary, Raphaël Censier et Hugo Feydit ont mené la quasi intégralité de la course, malgré la pression de top teams derrière eux. Après quatre heures de course, ils ont viré en tête la dernière bouée du parcours, positionnée à quelques dizaines de mètres de l’arrivée. Mais sur les derniers virements, l’opportuniste équipage d’Ixio-Toulon Provence Méditarranée est passé devant, in extremis.

En régate au large d'Etretat - Jean-Marie Liot - ASO

Prime à la régularité pour Beijaflore

3e en 2017, 2e en 2018, le Team Beijaflore est bien placé pour savoir que chaque point compte sur le Tour Voile et que le maître-mot pour espérer gagner est la RÉGULARITÉ. Valentin Bellet et ses hommes appliquent remarquablement ce principe. En quatre jours, ils ont terminé trois fois sur le podium puis une fois à la 4e place. Deux autres équipages très consistants, Cheminées Poujoulat (Robin Follin) et Team Réseau Ixio - Toulon Provence Méditerranée (Tim Mourniac), complètent le podium provisoire. Les trois leaders se tiennent en à peine 5 points ce soir. L’équipage 100 % féminin de La Boulangère (Mathilde Géron), 7e aujourd’hui, conserve sa place dans le Top 5, juste derrière Golfe du Morbihan Breizh Cola (Solune Robert).

Coup dur pour Renaissance Services

Grosse désillusion pour l’équipage omanais Renaissance Services qui a dû abandonner suite à la casse d’une tige de safran, rédhibitoire pour poursuivre le Raid. Troisièmes du Classement Général ce matin, Stevie Morrison, Abdhul Raman Al Mashari et Quentin Ponroy sont les grands perdants de la journée et rétrogradent à la 11e place. Mais ce team a déjà prouvé à Dunkerque qu’il a de la ressource. « Nous allons nous battre ! », assure Stevie Morrison