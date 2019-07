VIDEO - Tour Voile, Come-back morbihannais et féminin en Méditerranée !

Superbe spectacle ce mardi à Port Barcarès pour le Raid Côtier de l’Acte 5, disputé dans des conditions idéales. Au terme du parcours de 40 milles, l’équipage de Golfe du Morbihan Breizh Cola s’est imposé et a parfaitement réagi après sa violente collision survenue dimanche aux Sables d’Olonne.

Port-Barcarès, France

Derrière, les filles de La Boulangère (Mathilde Géron, Louise Acker, Amélie Riou) ont aussi réalisé une très jolie performance, décrochant la 2e place devant Team Beijafore (skipper : Valentin Bellet) qui reste leader du Classement Général.

Brise thermique, cadre magnifique, cavalcade au portant épique

La première journée du Tour Voile 2019 en Méditerranée s’est déroulée dans de belles conditions avec une brise thermique qui a pris du coffre tout au long de l’après-midi. Les 23 équipages sont partis pour un Raid Côtier de 40 milles au départ et à l’arrivée de Port Barcarès, avec des passages devant Collioure, Port-Vendres et le cap Béar, en Espagne. Le dernier grand bord de portant, entre le cap Béar et Port Barcarès, a été magnifique avec des points de vitesse à plus de 20 nœuds.

Golfe du Morbihan Breizh Cola renoue avec la victoire

- Jean-Marie LIOT /ASO

A bord de Golfe du Morbihan Breizh Cola, Solune Robert, Louis Flament et Charles Dorange ont pris un départ canon. Ils ont ensuite évité tous les écueils du parcours et résisté à la pression de leurs adversaires, à commencer par l’équipage féminin de La Boulangère qui a mis la pression jusqu’au dernier bord. Mais les Morbihannais ont résisté et parfaitement réagi après la violente collision survenue dimanche aux Sables d’Olonne. Golfe du Morbihan Breizh Cola est le sixième équipage à remporter une journée dans cette 42e édition.

La Boulangère impressionne

Mathilde Géron, Louise Acker et Amélie Riou ont elles aussi de la ressource. Après un très bon début de Tour à Dunkerque, les filles de La Boulangère ont marqué le pas. Mais les revoilà sur le devant de la scène. Elles ont aujourd’hui parfaitement navigué et fait preuve d’un état d’esprit combatif qui a bien failli leur permettre de remporter le Raid. Au terme d’un finish serré, elles ont bouclé la ligne d’arrivée quelques secondes seulement après les vainqueurs. Cette 2e place fait le plus grand bien au moral.

Team Beijaflore grappille des points

Le leader du Tour Voile a une nouvelle fois été très solide aujourd’hui, terminant sur le podium du Raid Côtier, quand ses deux principaux adversaires, Cheminées Poujoulat et Team Réseau Ixio - Toulon Provence Méditerranée, ont dû se contenter des 8e et 9e place. En grappillant quelques points, les hommes de Valentin Bellet peuvent souffler mais certainement pas se relâcher alors qu’il reste cinq jours de compétition… Derrière le 4e du Raid Côtier EFG Private Bank Monaco, on note notamment les belles places de Groupe Atlantic (5e ) et de Pink Lady - Pays de l’Or - Sud de France (7e ).

- Jean-Marie LIOT / ASO

Rendez-vous demain à partir de 11h30 pour les Stades Nautiques de Port Barcarès.