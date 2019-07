VIDEO - Tour Voile, Team Beijaflore arrache la victoire dans le Tour Voile 2019 !

Depuis le 5 juillet à Dunkerque, ils ne se lâchaient pas. C’est ce dimanche, lors de la Super Finale de Nice, que s’est dénoué le superbe duel entre Team Beijaflore et Cheminées Poujoulat.

Nice, France

Pour ce second équipage, qui accusait un retard de 5 points avant cette ultime course, la donne était la suivante : pour gagner le Tour, il fallait absolument finir devant les hommes de Beijaflore, en intercalant au moins deux bateaux entre eux.

Beijaflore et Poujoulat sont passés par toutes les émotions…

Marins et observateurs attendaient beaucoup de cette Super Finale, et ils n’ont pas été déçus. A bord de Cheminées Poujoulat, Robin Follin, Gaulthier Germain et Antoine Rucard ont parfaitement déroulé leur plan et dominé la Super Finale quasiment de bout en bout. Impressionnants, ils n’étaient toutefois pas maîtres de leur destin. Derrière, Valentin Bellet, Guillaume Pirouelle et Valentin Sipan ont tout donné pour ne pas finir au-delà de la 3 e place, ce qui aurait signifié la perte du Tour. Jusqu’à la dernière marque, Beijaflore était en posture défavorable. Mais en arrivant tribord amure, et donc prioritaires, sur cette ultime bouée, ils sont parvenus à faire l’intérieur, à doubler trois concurrents et à terminer 2e derrière Cheminées Poujoulat !

- Jean-Marie LIOT / ASO

Beijaflore, le sacre de la régularité

3 e en 2017, 2e en 2018, Team Beijaflore est parvenu cette année à gravir cette ultime marche menant à la victoire. Valentin Bellet, Guillaume Pirouelle, Valentin Sipan, Julien Villion et Arnaud Jarlegan ont pris les commandes dès le deuxième jour à Dunkerque. Malgré la pression de leurs poursuivants, et tout particulièrement de Cheminées Poujoulat, ils ont fait preuve d’une sérénité, d’une force mentale et d’une régularité remarquables. En 15 jours, ils ont remporté deux journées et terminé 10 fois sur le podium. Leur plus mauvais résultat a été une 7e place.

- Jean-Marie LIOT / ASO

Cheminées Poujoulat, magnifique 2e

- Jean-Marie LIOT / ASO

Grand animateur du Tour Voile, Cheminée Poujoulat a remporté quatre journées, dont les trois dernières ! Cela n’a pas suffi mais Robin Follin, Gaulthier Germain, Antoine Rucard et Virgil Aubriot, bien que déçus ce soir, peuvent repartir avec le sentiment du devoir accompli. Vainqueurs du Classement Jeune et sur le podium au Général, cet équipage managé par Bernard Stamm a réalisé tous ses objectifs.

Un deuxième podium consécutif pour Team Réseau Ixio - Toulon Provence Méditerranée, un Top 5 de grande qualité

Sandro Lacan, Tim Mourniac, Jules Bidegaray et Achille Nebout (accompagnés de Kevin Peponnet en début de Tour) terminent sur le podium du Tour Voile, en ayant remporté deux journées (le Raid Côtier de Fécamp et les Stades Nautiques de Jullouville). S’il n’a pas pu se mêler jusqu’au bout à la lutte pour la victoire finale, Ixio a été l’un des teams les plus en vue dans le Tour Voile 2019 et a su conserver son positionnement sur le podium, malgré la pression de Golfe du Morbihan Breizh Cola (4e au Général, 2 journées remportées) et Renaissance Services (5e , 3 journées remportées).

Cheminées Poujoulat, CER-Ville de Genève et La Boulangère vainqueurs des classements Jeune, Amateur et Mixte

Outre le Général, trois autres classements étaient en jeu dans cette 42e édition. L’impressionnant Cheminées Poujoulat l’a emporté chez les jeunes, devant Golfe du Morbihan Breizh Cola. Du côté des amateurs, CER - Ville de Genève (Victor Cas/Laurane Mettraux) est sorti vainqueur du duel face à Gregory Lemarchal Les Sables d’Olonne (Emeric Dary). Enfin, dans le nouveau Classement Mixte, qui réunissait trois équipages 100 % féminins, La Boulangère (Mathilde Géron) a dominé les débats, du premier au dernier jour.

Rendez-vous en juillet 2020 pour la 43e édition, la 6e en Diam 24od

Rendez-vous est déjà pris en juillet 2020 pour une nouvelle édition du Tour. A noter que le Diam 24od est prolongé en tant que bateau officiel du Tour Voile jusqu’à l’édition 2022 au minimum.