VIDEO | Trophée Jules Verne : le carnet de bord de Bernard Stamm

Chaque semaine, Bernard Stamm, l'un des équipiers de Francis Joyon sur Idec Sport nous livre son carnet de bord.

Francis Joyon et ses marins sont repartis de Brest vendredi dernier à bord d'Idec Sport pour une nouvelle tentative de record du tour du monde à la voile en multicoque, en équipage et sans escale. Francis Joyon espère battre le record établi par Loïck Peyron et ses hommes en 2012. Idec Sport est attendu à Brest avant le 30 janvier 2017 à 23h00 et 53 secondes.

Bernard Stamm nous raconte les premiers jours de course