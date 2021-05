VIDEO - Un kitesurfeur mondialement connu sur l'eau à Atainville et près du Mont Saint-Michel

Le néérlandais Kévin Langeree est un des meilleurs kitersurfeurs du monde. Il est le seul à avoir remporté trois fois les Red Bull King of the air. Le sportif a choisi Hattainville et le Mont Saint-Michel pour ses dernières vidéos Youtube.