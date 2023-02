VIDÉO - Vendée Globe 2024 : Yannick Bestaven et son équipe réparent les défauts de jeunesse de Maître CoQ V

Les grandes bâches tendues sur les murs du hangar technique affichent la couleur : Objectif Vendée Globe 2024 avec Maitre CoQ V ! Le voilier de Yannick Bestaven est entré en chantier à terre dès le retour à La Rochelle en janvier dernier, après une 19ᵉ place dans la Route du Rhum qui a laissé des souvenirs douloureux au skipper rochelais, vainqueur du dernier Vendée Globe.

Il est arrivé en Guadeloupe avec une côte cassée, et après avoir écopé pendant quasiment toute l'épreuve. Pour sa première navigation, trois mois à peine après sa construction , Maitre CoQ V a montré quelques faiblesses du côté de la structure, des cloisons ont cassé, le bateau a pris l'eau. La navigation avec de grands foils de 7 mètres (au lieu de 4,5 mètre pour le bateau vainqueur du Vendée Globe) s'est avérée dure pour l'homme.

Yannick Bestaven et son équipe de plus d'une dizaine de personnes ont donc lancé en janvier un chantier de fiabilisation et d'optimisation au niveau du confort et de la performance dans leur atelier sur le plateau nautique de La Rochelle.

Le bateau privé de ses appendices (quille, mat, foils) est en chantier dans l'atelier du plateau technique sur le port de La Rochelle © Radio France - Marie-Laurence Dalle

Fiabiliser le bateau et améliorer les performances

Maitre CoQ V a d'abord été entièrement contrôlé aux ultrasons pour détecter les éventuels défauts, toutes les pièces ont été démontées et inspectées avant d'attaquer les réparations : la fiabilisation du bateau. Il fallait absolument faire en sorte que le bateau ne prenne plus l'eau ! "On a eu quelques entrées d'eau dans le bateau, des défauts d'étanchéité, une cloison de ballast (réservoir d'eau que l'on vide ou que l'on remplit pour optimiser la navigation) qui s'est décollée" rappelle Stanislas Delbarre, le Boat Captain responsable du fonctionnement du bateau.

Il nous conduit à l'arrière de Maitre CoQ V, au niveau de la ligne de flottaison, et de la trappe de secours qui avait des problèmes d'étanchéité : "On a refait la trappe, on trouvait que la fermeture n'était pas très sûre." C'est par là que Kévin Escoffier est sorti, et a pu mettre à l'eau son radeau de survie quand son bateau a coulé pendant le Vendée Globe. Et c'est au même endroit, à l'intérieur, que la cloison de Ballast s'est décollé du fond de coque. "Dès que Yannick a essayé de la remplir, elle a sauté, et toute l'eau s'est déversée dans le bateau. Il a passé tout le Rhum à éponger" raconte le Boat Captain. La cloison a été démontée, renforcée. À l'avant du bateau, les cloisons seront aussi renforcées : c'est ce que préconisent les architectes, mais comme il n'y a pas eu de problème jusqu'à présent, ce sera juste avant le Vendée Globe.

Vue de la trappe de secours qui mène à l'intérieur du bateau (à gauche), la cloison de ballast (à droite) qui a lâché pendant la route du Rhum. Tout est noir à bord, en carbone. © Radio France - Marie-Laurence Dalle

Dans le bureau d'étude, au bout de l'escalier qui grimpe sur l'un des cotés de l'atelier, Hayana Tesniere et Arnaud Chaine, ingénieurs, conçoivent sur leurs ordinateurs des plans et les pièces qui seront fabriquées en composite. Hyana fait aussi des études sur la stabilité du navire et Arnaud s'occupe de la performance, ces données recueillies lors des navigations. "Le bateau est équipé de capteurs, une partie sert au skipper en course pour savoir si le bateau est bien réglé pour connaitre la position de la quille ou les foils." L'autre est utilisée par Arnaud pour identifier les configurations qui font aller le bateau plus vite, en fonction d'un type de temps.

"Une course se gagne en mer, et à terre" : Jean-Marie Dauris, directeur technique et sportif du projet

L'essentiel du travail de performance se fait en amont ou après la course. Durant les courses comme le Vendée Globe, toute aide est interdite, sauf en cas d'avarie. "Tout l'enjeu est de capitaliser sur les données collectées pendant les navigations du bateau hors course" explique l'ingénieur. Elles permettent d'enregistrer à l'entrainement les réglages optimisés selon la météo que le skipper pourra réutiliser en course. Arnaud Chaine est attentif à la vitesse du bateau, la direction du vent, au réglage des foils. "Lors des courses en solitaire où le skipper atteint des états de fatigue assez avancés, il est important de pouvoir s'appuyer sur ce qui a été fait avant".

Cette excellente préparation a sans doute permis à Yannick Bestaven de remporter le Vendée Globe en 2020. Le skipper et son directeur technique Jean-Marie Dauris (au CV impressionnant : Coupe de l'América, Jeux Olympiques, transats, maxi yatchs) qui participe à toutes les navigations hors course, avaient engrangé des miles nautiques, et donc de l'expérience avant le tour du monde.

C'est ce que tente de refaire toute l'équipe d'une dizaine de personnes (responsables composite, accastillage et winch, électronique et électricité, matelotage, coach sportif et coach mental) pour préparer le prochain objectif : le Vendée Globe 2024. Beaucoup d'entre eux partiront en mars au Portugal où Yannick Bestaven et Jean-Marie Dauris vont entamer un mois d'entrainement en mer.

Maître CoQ V sera remis à l'eau autour du 10 mars dans le bassin des Chalutiers.