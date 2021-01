VIDÉO - Vendée Globe : avec Yannick Bestaven, cinq qualités indispensables pour un tour du monde réussi

Garder la foi, accepter de se faire secouer, savoir prendre de la hauteur : ce sont quelques-unes des qualités requises pour un Vendée Globe réussi. Retour en images sur la course de Yannick Bestaven sur Maître CoQ IV alors que l'arrivée aux Sables d'Olonne est imminente ce mercredi soir.

Après plus de 80 jours de course à travers les océans, Yannick Bestaven est attendu aux Sables d'Olonne, en Vendée, dans les heures qui viennent ce mercredi 27 janvier 2021. La victoire est toujours très disputée ce mercredi soir mais le skipper du Sud-Ouest a de grandes chances de s'imposer même si Charlie Dalin franchit la ligne d'arrivée avant lui. Plusieurs skippers, dont Bestaven, ont obtenu des bonifications pour s'être déroutés lors du sauvetage de Kevin Escoffier début décembre. Quel que soit le résultat, Yannick Bestaven, à bord de Maître CoQ IV, aura marqué la course. Le skipper du Sud-Ouest a notamment franchi le Cap Horn en tête début janvier. Découvrez avec "Yaya", comme l'appellent les autres marins de la flotte du Vendée Globe, les cinq qualités indispensables pour un tour du monde réussi.