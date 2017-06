VIDÉO - Vivez en direct le départ de la 2ème étape de la Solitaire du Figaro 2017

Après une 1ère étape difficile entre Pauillac (Gironde) et Gijón (Asturies, Espagne), la flotte de la Solitaire du Figaro reprend la mer ce samedi dès 15h pour la deuxième étape qui va les emmener à Concarneau, un événement à suivre en live vidéo.

Après une première étape entre Pauillac et Gijón remportée par Nicolas Lunven (Générali), la flotte de la Solitaire du Figaro reprend la mer ce samedi à 15h direction Concarneau. Les 43 skippers vont à nouveau affronter le golfe de Gascogne et remonter jusqu'à la bouée Cardinale Ouest "Chaussé de sein" puis direction sud est pour contourner l'Ile d’Yeu et enfin plus près des côtes vers Concarneau où les premiers voiliers sont attendus le 13 juin.

Le départ de Gijón direction Concarneau pour la flotte de la Solitaire du Figaro - Alexis Courcoux

Les étapes de la Solitaire du Figaro 2017

Étape 1 : Bordeaux, Pauillac à Gijon. Points de passage : Phare de Cordouan, le Cap Ferret, la bouée cardinale Sud Est de Rochebonne à l'ouest de l'Ile de Ré. Etape remportée par Nicolas Lunven sur Générali, il devance Adrien Hardy (Agir Recouvrement) et Sébastien Simon (Bretagne - Crédit Mutuel Performance).

Étape 2 : Gijon à Concarneau. Départ de la course le 10 juin 2017 à 15h. Point de passage : Bouée Cardinale Ouest "Chaussé de sein" - Ile d’Yeu.

Étape 3 : Concarneau à Concarneau. Départ le 15 juin 2017 à 12h. Points de passage : Bouée Cardinale Sud "Sud banc de guerande" - Bouée cardinale de Belle-Ile.

Étape 4 : Concarneau à Dieppe. Départ le 19 juin 2017 à 12h. Points de passage : Bouée Cardinale Ouest "Chaussée de sein", Bouée Cardinale ouest "grande basse de Portsall", Phare "Wolf Rock", Bouée cardinale sud "owers" Bouée latérale "A8".

