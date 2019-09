Vidéo - Voile : remise à l'eau pour le trimaran de Franck Cammas

Cette remise à l’eau marque la reprise des entraînements ainsi que le début du compte à rebours de la Brest Atlantiques. En effet, dans 49 jours, le 3 novembre prochain, les quatre duos en lice pour cette grande première de 14 000 milles sur l’Atlantique s’élanceront de la pointe finistérienne.

D’ici là, le programme de navigation de Charles Caudrelier et Franck Cammas s’annonce bien rempli. Ne changeant pas leurs bonnes habitudes, les skippers d’Edmond de Rothschild entendent multiplier les sorties et profiter au maximum des conditions météos que voudront bien offrir les prochaines semaines pour compléter leur préparation. Un stage d’entraînement commun est d’ores et déjà prévu avec l’équipe de Macif début octobre.

Le Gitana 17 de Franck Cammas

Une amélioration majeur sur le catamaran

Une nouveauté est apparue ce lundi à bord du Maxi Edmond de Rothschild et elle n’est pas passée inaperçue ! Ce sont 32 m2 de toile tendue qui ont été ajoutés à l’arrière du bras de liaison arrière.

"Avec les vitesses actuelles de nos bateaux, le frein aérodynamique est presque aussi important que le frein hydrodynamique explique Franck Cammas dans un communiqué. Jusqu’à récemment, l’aéro passait souvent au deuxième plan dans l’échelle des préoccupations. La force de Gitana et de Guillaume Verdier a été de penser et de construire le Maxi Edmond de Rothschild avec cette vision aérodynamique, ce qui nous permet aujourd’hui d’apporter des améliorations qui sont dans la cohérence du bateau".

Une amélioration qui pourrait apporter un gain de près de 1 nœud à certaines allures.

Le Maxi Edmond de Rothschild, Gitana 17 de son nom de baptême dans la célèbre et longue lignée des Gitana est un trimaran de 32 mètres de long pour 23 mètres de large. Ce géant des mers ambitionne de voler autour du monde.