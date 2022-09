VIDÉOS - Le navigateur Yannick Bestaven à la barre de la matinale de France Bleu La Rochelle

A la veille du baptême de son nouveau bateau Maitre CoQ V dans le bassin des Chalutiers, le vainqueur du dernier Vendée Globe était notre invité ce vendredi matin. Ses projets, ses ambitions, mais aussi ses passions et ses convictions, Yannick Bestaven se confie sur France Bleu La Rochelle.

Yannick Bestaven a mis les voiles ce vendredi matin sur France Bleu La Rochelle. Le vainqueur du dernier Vendée Globe était notre invité témoin à la veille du baptême de son nouveau monocoque "Maitre CoQ V" amarré dans le bassin des Chalutiers du port de La Rochelle. 1300 salariés du Groupe LDC (Maitre CoQ est la marque volailles du groupe) ont été invités pour l'occasion. Ils partiront en bus depuis la Vendée samedi matin.

Après avoir validé sa qualification la semaine dernière à bord de son nouvel Imoca, Yannick Bestaven prendra le départ de la route du Rhum le 6 novembre prochain depuis Saint-Malo en direction de la Guadeloupe. Une transat qui aura valeur de test et d'étalonnage avant son défi ultime : le prochain Vendée Globe en novembre 2024. Les confidences du Rochelais d'adoption en vidéo.

Yannick Bestaven avait également "carte blanche" pour un billet d'humeur sur France Bleu La Rochelle. Il a choisi la thématique "Aller au bout de ses rêves". Cela fait écho au film réalisé par Sébastien Blemon "Les rêves ne meurent jamais". Ce film-documentaire raconte l'histoire extraordinaire de Yannick Bestaven. Il est également enrichi de portraits de personnalités ayant réalisé leurs rêves : Daniel Auteuil , Isabelle Autissier, Philippe Croizon, Bixente Lizarazu, Thomas Pesquet, Charline Picon, Erik Orsenna...

"Quoi qu'il en coûte, si tu crois en ta passion, vas-y fonce, lève toi le matin pour ça, et si on te dit tu n'y arriveras pas, c'est pas fait pour toi, comme j'ai pu l'entendre, il faut croire en ses convictions, avoir beaucoup de résilience et puis foncer." - Yannick Bestaven