VIDEO - Yannick Bestaven "Aller aux bouts des ses rêves"

Aller au bout de ses rêves, c'est le thème de la carte blanche du navigateur Yannick Bestaven invité de France Bleu la Rochelle.

A la veille de baptiser son nouveau voilier "Maître Coq V" au port de La Rochelle, Yannick Bestaven vainqueur du dernier Vendée Globe était l'invité de France Bleu. Le navigateur a eu carte blanche pour son billet d'humeur où il a choisi la thématique "Aller au bout de ses rêves". Cela fait écho au film réalisé par Sébastien Blemon "Les rêves ne meurent jamais". Ce long-métrage raconte l'histoire extraordinaire de Yannick Bestaven. Ce film-documentaire est également enrichi de portraits de personnalités ayant réalisé leurs rêves : Daniel Auteuil , Isabelle Autissier, Philippe Croizon, Bixente Lizarazu, Thomas Pesquet, Charline Picon, Erik Orsenna...

Yannick Bestaven : quoi qu'il en coûte, si tu crois en ta passion, vas-y fonce, lève toi le matin pour ça, et si on te dit tu n'y arriveras pas, c'est pas fait pour toi, comme j'ai pu l'entendre, il faut croire en ses convictions, avoir beaucoup de résilience et puis foncer.